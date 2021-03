Shapovalov v Dubaji znovu neztratil set a je ve čtvrtfinále, Bautista dohrál

Denis Shapovalov zatím při svém debutu v Dubaji úspěšně ukončuje sérii porážek se svými soupeři. Po včerejším suverénním vítězství nad Janem-Lennardem Struffem, na něhož předtím nestačil čtyřikrát po sobě, neztratil set ani s Hubertem Hurkaczem, se kterým prohrál oba předchozí souboje.

Jednadvacetiletý Kanaďan dnes předvedl další skvělý výkon. Ve svém celkově 200. utkání na tour trefil 26 vítězných úderů, spáchal jen devět nevynucených chyb a jediný brejkbol odvrátil. Na postup a vítězství 6-4 6-3 potřeboval hodinu a čtvrt.

O první letošní semifinále bude nasazená trojka bojovat s Jérémym Chardym (H2H 2-0). Francouzský veterán po více než dvou a půl hodinách boje zdolal 6-7(3) 6-4 6-4 turnajovou osmičku Karena Chačanova, počtvrté v sezoně postoupil do čtvrtfinále a bude usilovat o vyrovnání svého letošního maxima.

