Siniaková a Macháč se pokusí projít do třetího kola, Djokovič se v Indian Wells představí po pěti letech

06:24

Nosková si zajistila souboj se Šwiatekovou

Linda Nosková úspěšně vstoupila do turnaje WTA 1000 v Indian Wells. S Italkou Camilou Giorgiovou si devatenáctiletá Češka poradila 6:3, 7:5 a postupem do třetího kola obhájila loňský výsledek. O postup do osmifinále se utká již potřetí se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou (h2h 0:2).