Siniaková druhou výhru v neoblíbeném Linci nepřidala, do čtvrtfinále ji nepustila Burelová

Kateřina Siniaková si od své premiéry v Linci na podzim roku 2014 připsala šest startů a pokaždé vypadla v prvním kole. Letos se do Horních Rakousů vrátila po čtyřech letech a na halové akci, která se druhým rokem koná v novém zimním termínu a letos poprvé povýšila na kategorii WTA 500, si na sedmý pokus připsala premiérové vítězství v hlavní soutěži.

Ve středu večer ho sedmadvacetiletá Češka vybojovala proti loňské finalistce Petře Martičové, navázat na něj ale nedokázala. O necelých 22 hodin později se se soutěží loučí po porážce s 52. hráčkou světa Clarou Burelovou. O dva roky mladší Francouzce podlehla v prvním vzájemném duelu 3:6, 7:5, 4:6.

49. žena světového žebříčku Siniaková se po celý zápas, do kterého nastoupila se zabandážovaným levým stehnem, trápila na servisu. Netrefila jediné eso, spáchala šest dvojchyb a desetkrát prohrála game při svém podání. Zmar podtrhla ve třetím setu, v němž sice smazala manko dvou brejků a snížila z 1:5 na 4:5, následně ale při vlastním servisu už podesáté selhala.

