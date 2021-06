Siniaková na French Open proti Kuděrmetovové zlikvidovala dva mečboly a stav 1-5 ve třetím setu! Postoupila i Vondroušová

Kateřina Siniaková ještě na konci března prožívala obrovskou krizi, ale s přechodem na svou oblíbenou antuku se herně výrazně zvedla. Už na první akci v Istanbulu dokázala poprvé v sezoně porazit dvě soupeřky po sobě a postoupit do čtvrtfinále, v Parmě si dokonce zahrála své první semifinále od předloňského srpna.

Zlepšenou formu potvrzuje také na French Open, kde už čtvrtým rokem po sobě prošla mezi nejlepší dvaatřicítku. Cesta to rozhodně nebyla jednoduchá, v obou zápasech totiž musela do rozhodující sady, jak proti krajance Marii Bouzkové (6-0 4-6 6-2), tak dnes s Veronikou Kuděrmetovovou (7-6 5-7 7-5).

Proti nasazené Rusce dlouho hledala recept a v úvodním dějství prohrávala už 2-5, skóre však dokázala srovnat a v dramatický tie-break po proměnění třetího setbolu urvala poměrem 9-7 na svou stranu. Ve skvělé a chytré hře pokračovala také ve druhé sadě a vedla už 3-0. Kuděrmetovová se ale nevzdávala, předvedla podobný obrat jako Siniaková a po dvou hodinách se šlo do rozhodujícího setu.

V něm Siniaková příliš chybovala a Kuděrmetovová vedla už 5-1 a měla mečbol. Siniaková se ovšem rozhodla bojovat do posledního míče a to se jí vyplatilo, mečbol odvrátila, o dva gamy později další, ani na druhý pokus nedovolila nervózní Kuděrmetovové utkání dopodávat a zápas završila ziskem šesti her v řadě.

Siniakovou v pátek čeká útok na vyrovnání svého grandslamového i pařížského maxima (osmifinále French Open 2019). Proti sobě bude mít velmi silnou soupeřku, Tamaru Zidanšekovou, která v prvním kole vyhrála maraton s Biancou Andreescuovou a dnes přehrála 6-4 6-1 Madison Brengleovou. Se Slovinkou se i počtvrté potká na antuce, poslední dva souboje s ní prohrála.

7-6 3-0

7-6 5-7 1-5 mečbol

7-6 5-7 3-5 mečbol

✅ 7-6 5-7 7-5



Markéta Vondroušová měla velmi solidní betonovou část sezony, ale na antuce na výraznější výsledek zatím čeká. Na French Open, kde loni vypadla už v prvním kole s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou a obhajuje body za předloňské finále, dorazila s mizernou antukovou bilancí 1-3 a třemi porážkami na kontě.

Zatímco v úvodním kole musela řešit manko 0-1 na sety proti nebezpečné Kaie Kanepiové, kterou dorazila "kanárem", dnes na dvorci Philippa Chatriera od začátku dominovala a domácí divokou kartu Harmony Tanovou přehrála snadno 6-1 6-3.

Nasazená dvacítka měla utkání se 149. hráčkou světa, jež se na domácím podniku velké čtyřky dočkala svého premiérového vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, od začátku pod kontrolou a byla výborná hlavně na brejkbolech, když čtyři z pěti využila a na svém podání všechny tři odvrátila. Na postup potřebovala pouhých 62 minut.

"Jsem šťastná, že jsem vyhrála, a mám radost z první výhry na centrkurtu," řekla Vondroušová v rozhovoru na kurtu s bývalou tenistkou Marion Bartoliovou. "Nebylo to tak snadné, je domácí a hrála jsem i proti fanouškům, ale jsem ráda, že jsou diváci zpět v hledišti," řekla.

O postup do osmifinále bude 21letá Češka bojovat s Polonou Hercogovou, která po setech 7-5 6-4 vyřadila domácí naději Caroline Garciaovou. Se Slovinkou, jež bude útočit na svou osmifinálovou grandslamovou premiéru, se potkala loni v Římě a vyhrála až v tie-breaku rozhodující sady.

Smooth Sailing ⛵️



Siniakovou a Vondroušovou se ve třetím kole zítra pokusí doplnit Karolína Plíšková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Tereza Martincová.