Siniaková o sedmou výhru v řadě a první skalp Mertensové, ve třetím kole může doplnit dvě krajanky

V rámci pátečního programu letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia se představí Kateřina Siniaková, která může ve třetím kole doplnit krajanky Markétu Vondroušovou a Lindu Noskovou. Česká tenistka bude proti Elise Mertensové, s níž prohrála všechny čtyři předchozí souboje, usilovat o sedmé vítězství v řadě. Do turnaje vstoupí obhájkyně titulu Jelena Rybakinová a také světová jednička Novak Djokovič.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 10. 5.

Češi v akci

Siniaková (ČR) - Mertensová (27-Belg.) | Court 1 (11:00 SELČ)



Další vybrané zápasy

Rybakinová (4-Kaz.) - Beguová (Rum.) | Center Court (13:00 SELČ)

Djokovič (1-Srb.) - Moutet (Fr.) | Center Court (19:00 SELČ)

Kateřina Siniaková se pokusí rozšířit české řady ve třetím kole probíhající tisícovky v Římě a také protáhnout svou aktuální neporazitelnost na sedm zápasů. Ve druhém kole vyzve svou neoblíbenou soupeřku Elise Mertensovou, se kterou prohrála všechny čtyři předchozí souboje, přičemž v posledních třech nedokázala uhrát ani jeden set. Češka by postupem do třetího kola vylepšila své zdejší maximum.

Jelena Rybakinová získala loni v Římě i díky několika skrečím svůj nejcennější antukový titul a jeho obhajobu odstartuje duelem s bývalou semifinalistkou Irinou Beguovou, jež se na konci března vrátila po delší zdravotní pauze. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán startovala ve Foro Italicu třikrát a pokaždé se dostala alespoň do osmifinále. Letos má vynikající bilanci 30 výher a pouhých pěti proher.

V akci bude také světová jednička Novak Djokovič. Při všech předchozích 17 startech v hlavní soutěži římského Masters postoupil minimálně do čtvrtfinále. Šestinásobný šampion je i díky absenci Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze největším favoritem letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia a měl by si v úvodním zápase poradit s Corentinem Moutetem. Francouz prohrál všech 10 střetnutí s hráči TOP 10.

Více informací k vybraným zápasům

Siniaková (ČR) - Mertensová (27-Belg.)

Rybakinová (4-Kaz.) - Beguová (Rum.)

Djokovič (1-Srb.) - Moutet (Fr.)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Páteční program

CENTER COURT (od 11:00 SELČ)

1. Musetti (26-It.) - Atmane (Fr.)

2. Rybakinová (4-Kaz.) - Beguová (Rum.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Cocciarettová (It.) - Garciaová (22-Fr.)

4. Djokovič (1-Srb.) - Moutet (Fr.) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Šarífová (Egypt) - Paoliniová (11-It.) / nejdříve ve 20:30 SELČ



GRAND STAND ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Sakkariová (5-Řec.) - Gračovová (Fr.)

2. Darderi (It.) - Navone (28-Arg.)

3. Cobolli (It.) - Korda (24-USA)

4. Fritz (11-USA) - Fognini (It.)

5. Volynetsová (USA) - Sabalenková (2-) / nejdříve v 18:00 SELČ



COURT 1 (od 11:00 SELČ)

1. Siniaková (ČR) - Mertensová (27-Belg.)



COURT 6 (od 11:00 SELČ)

1. Glasspool/Rojer (Brit./Niz.) - J. Murray/Venus (Brit./N. Zél.)

2. Bronzettiová/Nosková (It./ČR) - Abbagnatová/Zantedeschiová (It.)



COURT 13 (od 11:00 SELČ)

1. Pavljučenkovová (20-) - Sorribesová (Šp.)

2. Tausonová (Dán.) - Kalinská (23-)

3. Stephensová/Vondroušová (USA/ČR) - Dolehideová/Krawczyková (8-USA)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje