Siniaková po skreči soupeřky přerušila sérii porážek. V Budapešti začíná i Krejčíková

WTA BUDAPEŠŤ - Tři dny po deblovém triumfu ve Wimbledonu dnes vstupují Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková do dvouhry na antukovém turnaji WTA 250 v maďarské Budapešti. Siniaková už má start úspěšně za sebou, proti loňské finalistce Anhelině Kalininové z Ukrajiny vyhrála první set a stačilo jí to k ukončení série čtyř porážek.

Ve dvouhře Kateřina Siniaková vyhrála naposledy na Roland Garros, kde porazila v prvním kole Chorvatku Petru Martičovou. Od té doby čtyřikrát prohrála. Dnes měla proti Anhelině Kalininové od začátku navrch, když se brejkem ve čtvrtém gamu dostala do vedení 3-1. Za stavu 5-2 ve prospěch Češky si nechala Kalininová ošetřovat zápěstí.



"Neviděla jsem na ní nic, soustředila jsem se sama na sebe. Všimla jsem si toho, až když si zavolala fyzioterapeutku," komentovala to Siniaková v rozhovoru na kurtu.



Ukrajinská tenistka o zdravotní pauze bez problémů udržela servis a měla blízko ke snížení na 4-5, když čárový rozhodčí Siniakové proti brejkbolu nahlásil dvojchybu. Hlavní ho však po překontrolování stopy opravil a česká tenistka měla k dispozici dva nové servisy. Set pak dotáhla do vítězného konce a loňská finalistka Kalininová se rozhodla nepokračovat.



Siniaková bude o postup do čtvrtfinále usilovat ve čtvrtek proti Italce Elisabettě Cocciarettové (h2h 0-0).



Nejvýše nasazená Barbora Krejčíková na kurt nastoupila po Siniakové a čelí Číňance Xiyu Wang, s níž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1.