Siniaková po týdnu složila finálový reparát. V Nanchangu slaví po české bitvě s Bouzkovou

Kateřina Siniaková na konci září dorazila do Číny se šňůrou sedmi porážek a v zádech měla sérii 11 turnajů, na nichž devětkrát vypadla hned v prvním kole.

V druhé nejlidnatější zemi světa se ale sedmadvacetiletá Češka rozehrála do dobré formy a krátce před deblovým Turnajem mistryň si zvedla sebevědomí. Ze čtyř akcí pouze jednou nezvládla své úvodní vystoupení, naopak třikrát vyhrála minimálně dvě utkání a dvakrát se prodrala až do finále.

Před týdnem v Hongkongu neudržela vedení proti Leylah Fernandezové, v sobotu ale Kanaďance porážku oplatila v semifinále v Nanchangu a v neděli složila úspěšný finálový reparát proti Marii Bouzkové.

Duel proti o dva roky mladší krajance a nasazené trojce otočila i poté, co se nechala za stavu 1:6 a 2:3 ošetřit a celkem třikrát byla v dalším průběhu jediný míček od porážky. Bouzkovou po výhře na Roland Garros 2021 zdolala i ve druhém vzájemném střetnutí.

Lepší vstup do utkání měla Bouzková. Turnajová trojka prolomila v prvním setu všechny tři servisy soupeřky a ujala se za 33 minut vedení. Siniaková doplatila na 24 nevynucených chyb, Bouzková měla jen čtyři.

Také druhý set zahájila lépe Bouzková. Díky dvěma brejkům vedla 3:2 a Siniaková si vyžádala v slzách pauzu na ošetření. Utkání ale nevzdala.

Za stavu 3:5 odvrátila mečbol, vzápětí nedovolila Bouzkové zápas doservírovat a po řadě dlouhých výměn otočila na 6:5. Bouzková ještě vybojovala zkrácenou hru, v ní ale prohrávala 0:3 a 2:6. Siniaková získala sadu po sto minutách ve svůj prospěch a vynutila si pokračování. Bouzková přišla o set poprvé na turnaji.

Rovněž ve třetí sadě měla Bouzková vše ve svých rukou. Dvakrát měla výhodu brejku a za stavu 5:3 další dva mečboly. Opět ale duel nedotáhla k vítězství a Siniaková znovu nepříznivý vývoj otočila.

Rozhodla zkrácená hra, v níž Siniaková nejprve prohrávala 0:2 a 2:3, poté se však díky třem míčkům za sebou ujala vedení. Duel uzavřela při mečbolu za stavu 6:4 'prasátkem'. Češky sehrály šestý nejdelší zápas sezony WTA Tour a první finále, jež přesáhlo tři hodiny.

"Děkuju všem divákům, kteří se na nás přišli podívat, protože atmosféra ve finále byla vážně úžasná. Gratuluju Marii, byl to neskutečně těžký zápas a ne vždy je výhra úplně fér. Bohužel vyhrát může jen jedna z nás," řekla viditelně vyčerpaná Siniaková s trofejí.

Rodačka z Hradce Králové v jubilejním 10. finále vybojovala 5. singlový titul na okruhu WTA. Navázala na triumfy ze Shenzhenu 2017, Bastadu 2017, Portoroži 2022 a Bad Homburgu 2023. Na tvrdém povrchu triumfovala potřetí. Ve světovém žebříčku si třetí deblistka světa polepší ze 60. na 44. místo.

The ultimate Houdini act @K_Siniakova saves 3️⃣ championship points & defeats Bouzkova 1-6, 7-6(5), 7-6 to take the Nanchang title!#JiangxiOpen pic.twitter.com/SFsFlWNfJU