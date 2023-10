Siniaková porazila Gračovovou, bez boje pak postoupila do semifinále. V něm je i Bouzková

WTA NANCHANG - Kateřina Siniaková (27) na turnaji WTA 250 v Nanchangu porazila v deštěm odloženém utkání druhého kola 6:4, 6:3 naturalizovanou Francouzku Varvaru Gračovovou (23) a v Číně postoupila potřetí během čtyř týdnů do čtvrtfinále. K němu měla čerstvá finalistka z Hongkongu nastoupit ještě v pátek večer proti Lauře Siegemundové (35), Němka ale ze soutěže odstoupila a česká tenistka postoupila bez boje do semifinále. Do něj se dostala i Marie Bouzková (25), která nadělila Kolumbijce Camile Osoriové (21) kanára a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně.

Kateřina Siniaková (© Profimedia)