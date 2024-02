Siniaková porazila Vekičovou. První kolo vyhrála počtvrté v řadě, v Dauhá na pátý pokus

Kateřina Siniaková si hlavní soutěž v Dauhá zahrála v letech 2018, 2019, 2020 a 2022 a pokaždé skončila po dvousetové porážce s favoritkou. Nestačila na Naomi Ósakaovou, Elise Mertensovou, Ons Jabeurovou a Jessicu Pegulaovou.

Ani letos 42. žena světového žebříčku nevstupovala do soutěže jako papírová favoritka, na pátý pokus už však set a nakonec i zápas v Kataru vyhrála. S 28. hráčkou světa Donnou Vekičovou si poradila 7:5, 6:1.

1 - Katerina Siniakova has won her first main draw match in Doha after having lost all the previous four (Naomi Osaka in 2018, Elise Mertens in 2019, Ons Jabeur in 2020 and Jessica Pegula in 2022). Start.#QatarOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/JN0ylQz9AQ — OptaAce (@OptaAce) February 11, 2024