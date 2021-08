Siniaková v Clevelandu prohrála čtvrtfinále s Kontaveitovou

Kateřina Siniaková v prvních dvou kolech neztratila se Shelby Rogersovou a Nagi Hanataniovou ani set, Japonce dokonce nedovolila uhrát jediný game. Na Anett Kontaveitovou už však ve čtvrtfinále po boji nestačila.



53. hráčka světa Siniaková bojovala s favoritkou, která je v žebříčku o 23 míst výše, téměř dvě a tři čtvrtě hodiny. Nakonec prohrála 3-6 7-5 2-6 a ve čtvrtém vzájemném duelu utrpěla třetí porážku.



25letá rodačka z Hradce Králové už na sedmi turnajích v řadě postoupila minimálně přes dvě soupeřky. V Clevelandu si popáté v sezoně zahrála čtvrtfinále, ale na semifinále z antuky v Parmě a finále z trávy v Bad Homburgu nenavázala.







Nyní se deblová olympijská vítězka přesune z Ohia do New Yorku na poslední grandslam sezony. Na US Open se pokusí prodat formu v úvodním utkání proti Lotyšce Anastasiji Sevastovové.



Světová třicítka Kontaveitová, jež do Clevelandu dorazila se sérií pěti porážek a v úvodním kole prohrála první set s Lauren Davisovou, postoupila do semifinále potřetí v sezoně. O zopakování finále z červnového Eastbourne se utká se Sarou Sorribesovou (h2h 3-1), která smetla 6-3 6-1 Číňanku Shuai Zhang.



Nečekaně jednoznačný průběh měl souboj Magdy Linetteové s Darjou Kasatkinovou. Polka smetla nejvýše nasazenou Rusku 6-1 6-2, oplatila jí nedávnou porážku ze San José a bez ztráty setu postoupila podruhé v sezoně do semifinále.



O první finále od loňského února si 29letá Linetteová zahraje s Irinou Beguovou (h2h 3-0). Rumunka si poradila 6-2 6-4 s Běloruskou Aliaksandrou Sasnovičovou, s níž vyhrála i třetí vzájemný duel.



Ve čtyřhře se ve čtvrtfinále rozloučily Lucie Hradecká a Shuai Zhang. V boji o semifinále česko-čínská dvojice prohrála 3-6 3-6 s bývalou nejlepší deblistkou světa Indkou Saniou Mirzaovou a Američankou Christinou McHaleovou.

• WTA 250 CLEVELAND •

USA / Ohio, tv. povrch, 235.238 dolarů

čtvrteční výsledky (26. 08. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Kontaveitová (2-Est.) - Siniaková (ČR) 6-3 5-7 6-2 Linetteová (6-Pol.) - Kasatkinová (1-Rus.) 6-1 6-2 Sorribesová (7-Šp.) - Shuai Zhang (9-Čína) 6-3 6-1 Beguová (Rum.) - Sasnovičová (Běl.) 6-2 6-4 • Čtyřhra - čtvrtfinále • Mirzaová/McHaleová (Indie/USA) - Hradecká/Shuai Zhang (3-ČR/Čína) 6-3 6-3