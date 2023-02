Siniaková v Mexiku dorazila Cocciarettovou kanárem a postoupila do semifinále

Kateřina Siniaková si zhruba týden po deblovém triumfu na Australian Open při tréninku lehce poranila zápěstí a přišla o start na halovém turnaji v Linci. Nyní je ale zpátky na kurtech a na novém turnaji WTA 250 v mexické Méridě postoupila už přes tři soupeřky. Dvěma z nich dokonce nadělila kanára.



Po skreči Ukrajinky Lesji Curenkové a dvousetové výhře nad s Belgičankou Ysalinou Bonaventureovou si poradila i s Elisabettou Cocciarettovou. O čtyři roky mladší Italku ve svém prvním čtvrtfinále od loňského září porazila 6-1 5-7 6-0 a oplatila jí porážku z loňské antuky v Budapešti.



Po snadno vyhraném prvním setu 47. singlistka světa Siniaková v druhé sadě celkem třikrát nepotvrdila brejk. Naposledy za stavu 5-4, kdy podávala na postup, o servis přišla čistou hrou. Následně prohrála i další dva gamy a musela bojovat dál. V třetím dějství ale prohrála už jen devět míčků.



"Nečekala jsem že vyhraju první set 6-1, na to jsem hrdá, jak se mi povedl. Druhý set jsem těsně ztratila, soupeřka se trochu zlepšila, ale já si pořád říkala, že musím hrát agresivně a bojovat o každý bod. Jsem šťastná," řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu.



26letá rodačka z Hradce Králové vylepšila svou letošní bilanci včetně zápasů v kvalifikacích na 7-3, pouze jednou prohrála z pozice papírové favoritky. V hlavní soutěži vyhrála počtvrté a podruhé po využití mečbolu, ke dvěma vítězstvím jí soupeřky pomohly skrečí.



V semifinále, které si naposledy zahrála loni v polovině září cestou za třetím titulem ve slovinské Portoroži, bude poslední nasazená hráčka v soutěži Siniaková usilovat o své celkově 8. finále na okruhu WTA proti Camile Giorgiové. S o pět let starší Italkou prohrává ve vzájemné bilanci 1-2, ale už pět let spolu nehrály.



Semifinals are set in Mérida



Peterson vs. McNally

Giorgi vs. [4] Siniakova#MéridaOpenAKRON pic.twitter.com/Yasa40IgDe — wta (@WTA) February 25, 2023



Skončily nejvýše nasazené Linetteová a Stephensová

31letá Giorgiová ve čtvrtfinále zaznamenala svou nejjednoznačnější výhru na okruhu WTA, když poprvé neztratila ani game. Drtivě 6-0 6-0 deklasovala druhou nasazenou Američanku Sloane Stephensovou, jež naopak poprvé v kariéře utrpěla dva kanáry a nenavázala na své první výhry v sezoně.



Před dvojkou Stephensovou vypadla i nejvýše nasazená Magda Linetteová. Polská semifinalistka letošního Australian Open ve čtvrtfinále prohrála 2-6 4-6 s Rebeccou Petersonovou, které podlehla potřetí ze čtyř vzájemných duelů.



27letá švédská kvalifikantka si o třetí finále a první mimo Čínu (v roce 2019 triumfovala v Nanchangu a Tianjinu) zahraje s Američankou Caty McNallyovou (h2h 0-1), která si poradila s Australankou Kimberly Birrellovou.