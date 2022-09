Siniaková v Portoroži stále neztratila set a teprve podruhé za poslední rok prošla do čtvrtfinále

Kateřina Siniaková letos ve čtyřhře ovládla Australian Open, Wimbledon i US Open, s Barborou Krejčíkovou zkompletovala kariérní Grand Slam a vrátila se na post světové jedničky. Jenže ve dvouhře se 26leté Češce už dlouho nedaří, na nejvyšším okruhu se jí teprve podruhé za poslední rok a v této sezoně povedlo postoupit do čtvrtfinále.

V Portoroži začala rodačka z Hradce Králové, která na začátku srpna triumfovala na podniku W100 v Polsku, skalpem semifinalistky nedávného French Open a nasazené čtyřky Martiny Trevisanové. A set nepovolila ani Jodie Burrageové, britskou kvalifikantku přehrála 7-5 6-1.

Na rozdíl od loňského souboje na Livesport Prague Open měla tentokrát s o tři roky mladší soupeřkou potíže hned v úvodním dějství. Česká favoritka nepotvrdila brejk a o několik minut později musela řešit manko 3-5. Od tohoto stavu ovšem nečelila už ani jedné brejkbolové hrozbě a Burrageové povolila jediný game. "Jsem moc šťastná, že jsem postoupila. Bylo to těžké, zvlášť v těchto podmínkách. Hodně foukalo, takže bylo náročné se soustředit jen na samotnou hru," řekla Siniaková.

O první semifinálovou účast na této úrovni od loňského června, kdy bojovala o trofej na trávě v Bad Homburgu, si zahraje s obhájkyní titulu Jasmine Paoliniovou, nebo domácí Kajou Juvanovou.

Keeping that momentum



US Open doubles champ @K_Siniakova is into her second singles quarterfinal of 2022 with victory over Burrage!#WTAPortoroz pic.twitter.com/pjdyCZBbjj