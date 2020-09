Siniaková ve Štrasburku vyřadila nasazenou Alexandrovovou a po více než roce si zahraje čtvrtfinále

Kateřina Siniaková hraje svůj desátý letošní turnaj na hlavním okruhu. Na těch předchozích se dočkala pouhých dvou výher v hlavních soutěžích. Dvě taková vítězství v řadě zaznamenala až na poslední generálce před grandslamovým French Open ve francouzském Štrasburku, kde po třísetové bitvě s Bernardou Peraovou dnes v souboji o čtvrtfinále přehrála 6-2 6-4 nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Siniaková dnes podala velmi dobrý výkon. Jedinou komplikaci musela řešit v závěru utkání, kdy za stavu 4-4 ve druhé sadě likvidovala brejkbol. O svůj servis dnes přišla pouze jednou, a to za stavu 5-1 v úvodním dějství, kdy měla v zádech náskok dvou brejků. Po 81 minutách využila třetí mečbol.

Siniaková, která na dvě výhry v řadě v hlavní soutěži čekala bez týdne jeden rok, bude ve svém prvním čtvrtfinále od loňského srpna, kdy se na generálce v New Yorku dostala do semifinále, bojovat s turnajovou čtyřkou Arynou Sabalenkovou, nebo Annou Blinkovovou.

