Siniaková: Vrátila jsem se do laufu

Po životním obratu postoupila Kateřina Siniaková do třetího kola Roland Garros. V Paříži tak splnila svoji normu posledních let a je především ráda, že na antuce znovu našla po horším období ztracené sebevědomí a opět hraje dobře.

"Vypadá to, že mi antuka sedí. Je to povrch, na kterém se mi daří. Můžu víc hrát, běhat a už si zase věřím. Cítím se dobře a dokonce mi to i vychází. Doufám, že to nebude jenom na antuce, budu se o to snažit," řekla Siniaková v on-line rozhovoru s novináři.

Vstup do sezony se Siniakové příliš nevydařil. Po Miami měla na kontě ve dvouhře dvě výhry a šest porážek. "Bylo to těžký, protože si myslím, že makám dost. Trénuju, fyzicky jsem na tom dobře, ale musí se to sejít i psychicky. A tam byl trošku zádrhel, že v zápasech se to moc nescházelo. Nešlo to, trochu jsem si nevěřila a bylo těžké hrát proti hráčkám, které si věří," řekla.

S přechodem na klouzavý povrch přišla změna. V Istanbulu došla do čtvrtfinále, pak sice skončila v Madridu v 1. kole, ale v Parmě hrála semifinále. A ve druhém kole si dokonce připsala skalp Američanky Sereny Williamsové. "Rozhodně bylo super, že jsem si tam zahrála čtyři zápasy. Cením si každého zápasu a jsem ráda. Určitě mi to pomohlo," přikývla Siniaková.

Sebedůvěra se projevila v pařížském druhém kole. V duelu s Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska vyhrála první set 7-6 a ve druhém přišla o vedení 3-0. V rozhodující sadě už prohrávala 1-5, ale odvrátila dva mečboly a po skoro třech hodinách vyhrála.

"Nechala jsem si to zbytečně utéct, ale dokázala se vyhrabat zpátky. Je to i tím, že se cítím super, daří se mi otáčet gamy, i když skóre není nejlepší. Vrátila jsem se do laufu, což je skvělý pocit," řekla Siniaková.

První mečbol smazala za stavu 1-5 při svém podání. "Zahrála jsem dobře, drive volej. Ale na rovinu, za stavu 1-5 jsem se snažila hrát, ale určitě bych neřekla, že se to takhle sejde a suprově otočím," přiznala. Podruhé byla míček od vyřazení za stavu 3-5 a znovu trefila vítězný úder. "Už jsem byla víc nervózní, protože jsem cítila šanci, že jsem zase ve hře."

Větší obrat v kariéře nezažila. "Nejspíš ne, žádný si nevybavuju," řekla nejdříve, ale pak si vzpomněla na duel s Tunisankou Ons Džabúrovou. Ve Wimbledonu před čtyřmi lety už ztrácela 2-5 a postoupila. "Na grandslamech otáčet je vždycky cennější. Jsem ráda, že se to povedlo."

Na Roland Garros je minimálně ve třetím kole čtvrtým rokem v řadě. "To je krásné," usmívala se. Nejdále zde došla předloni do osmifinále, což je její singlové grandslamové maximum. "Mám to tady ráda a hraje se mi tady dobře. Daří se mi naladit na antukovou sezonu. Doufám, že to není konec. Budu se soustředit na další zápas a třeba to maximum vylepším," uvedla.

Po dvouhře stihla regeneraci, najíst se, rozehrát a jít na čtyřhru. S Barborou Krejčíkovou jsou turnajové dvojky a zápas zvládly. "Jsem ráda, že to dobře dopadlo, protože únavu už jsem cítila," přiznala. Po čtyřhře měla další fyzioterapii a mediální povinnosti. "A už je osm hodin a ani jsem nemluvila s taťkou, který je tady. Všechno bylo dost hektické."

Po emočně náročném dnu bude mít šanci si ve čtvrtek vydechnout. "Když člověk zvládne těžký zápas, tak je to jednodušší.Jsem šťastná, že se to povedlo," řekla Siniaková.