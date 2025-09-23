Siniaková vyzve Rusku, která pokaždé vzdala. Udrží stoprocentní českou bilanci v Pekingu?
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 25. 9.
Češi v akci
Siniaková (ČR) - Potapovová (-) | Moon (08:00 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Siniaková může uhájit českou neporazitelnost
Velmi zajímavou vzájemnou bilanci mají Kateřina Siniaková a její soupeřka Anastasija Potapovová. V minulosti se potkaly v New Yorku 2019 a ještě předloni v Adelaide. Česká tenistka pokaždé dominovala a ruská hráčka jí v obou případech vzdala. Před šesti lety ve Spojených státech získala Siniaková všech devět gamů a na začátku sezony 2023 v Austrálii vedla 6:1, 1:0. Siniaková se na cestu do čínského hlavního města naladila deblovým triumfem v Soulu, kde po výborných výkonech došla také z kvalifikace do semifinále singlové soutěže. Potapovová naopak po French Open absolvovala jen sedm turnajů, zaregistrovala pouhá tři vítězství a od US Open nikde nehrála.
Siniaková bude plnit roli favoritky a má šanci udržet českou neporazitelnost v letošním ročníku China Open. Do druhého kola postoupily ve středu Barbora Krejčíková i Marie Bouzková a doplnily v této fázi své nasazené krajanky Lindu Noskovou a loňskou finalistku Karolínu Muchovou, které měly na úvod volný los.
Čtvrteční program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:00 SELČ)
1. Müller (Fr.) - Chačanov (5-)
2. Učidžimaová (Jap.) - Lin Zhu (Čína)
3. Vekičová (Chorv.) - Bucsaová (Šp.)
4. Sinner (1-It.) - Čilič (Chorv.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Yue Yuan (Čína) - Putincevová (Kaz.)
LOTUS (od 05:00 SELČ)
1. Hanyu Guo (Čína) - Xiyu Wang (Čína)
2. Bonzi (Fr.) - Marozsán (Maď.) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Atmane (Fr.) - Zhizhen Zhang (Čína)
4. Davidovich (Šp.) - Ugo Carabelli (Arg.)
5. Lamensová (Niz.) - Yafan Wang (Čína)
MOON (od 05:00 SELČ)
1. Sönmezová (Tur.) - Sijia Wei (Čína)
2. Šramková (SR) - Ruseová (Rum.)
3. Siniaková (ČR) - Potapovová (-)
