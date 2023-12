Siniaková zahájila sezonu porážkou. V Brisbane podlehla grandslamové šampionce Stephensové

Kateřina Siniaková v říjnu uťala černou sérii, když si během dvou týdnů zahrála dvě finále. V čínském Nanchangu dokonce dokráčela až pro svůj 5. titul na okruhu WTA a pořádně si zvedla náladu.

Od té doby ve dvouhře odehrála jediný zápas v Billie Jean King Cupu, než na Silvestra odstartovala novou sezonu. Vítězně ji ale zahájit nedokázala, na velmi dobře obsazeném podniku WTA 500 v Brisbane nenašla recept na Sloane Stephensovou.

Siniaková v úvodním setu prvního vzájemného duelu smazala manko 1:4 a za stavů 4:4 a 5:5 hrála o brejkbol. O tři rok zkušenější Američanka ale klíčové situace zvládla lépe a po bezmála hodinovém boji se ujala vedení 1:0 na sety.

Do druhé sady vstoupila sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové brejkem, ale nepotvrdila ho. Navíc v dalších dvou gamech na returnu nevyužila žádnou ze čtyř šancí na brejk a po hodině a 43 minutách s vítězkou US Open 2017 prohrála 5:7, 3:6.

Winning start ✅@SloaneStephens is through to the second round after defeating Katerina Siniakova, 7-5, 6-3 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/AsAGx1TLW1 — Brisbane International (@BrisbaneTennis) December 31, 2023