Siniakové se obrat v dohrávce nepodařil, v Berlíně končí ve čtvrtfinále na Pegulaové

WTA BERLÍN - Kateřina Siniaková (28) své první letošní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu prohrála. Poslední česká naděje na pětistovce v Berlíně nastupovala k sobotní dohrávce za stavu 2:4 v rozhodujícím setu a nakonec Jessice Pegulaové (30) podlehla 6:7, 6:3, 3:6. Američanka odehraje své premiérové semifinále na trávě ještě v rámci sobotního programu a vyzve v něm krajanku a deblovou parťačku Coco Gauffovou (20).

Pegulaová – Siniaková 7:6, 3:6, 6:3

Kateřina Siniaková potřebovala celkem 14 turnajů na to, aby se poprvé v letošním roce dostala do čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Na travnaté pětistovce v Berlíně zvládla včetně kvalifikace čtyři zápasy bez ztráty jediného setu a v hlavní soutěži vyřadila Emmu Navarrovou a Qinwen Zheng.

Čtvrtfinále s Jessicou Pegulaovou rozehrála už v pátek a po více než hodině hry ztratila první dějství poměrem 2:7 v tie-breaku. Stav utkání však srovnala a po téměř dvou hodinách přišla na řadu rozhodující sada. Hned v jejím úvodu Siniaková při smeči podklouzla a velmi rychle se dostala do manka 0:3.

Za tohoto stavu se nechala ošetřovat a v zápase navzdory problémům s pravou nohou pokračovala. Hrálo se ale už jen pár minut, po skončení šestého gamu bylo utkání kvůli dešti přerušeno a dohrávalo se až v sobotu. Siniaková dohrávku nijak zdramatizovat nedokázala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Pokud jí to zdraví dovolí, tak by měla Siniaková před blížícím se Wimbledonem startovat ještě na další pětistovce v Bad Homburgu. V německém městě loni, kdy měl turnaj status WTA 250, triumfovala a zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů. Obhajobu titulu by začala proti Claře Burelové.

Pegulaová si v Berlíně zajistila své vůbec první kariérní semifinále na travnatých dvorcích. Američanka se před týdnem v Hertogenboschi vrátila po dvouměsíční zdravotní pauze, kvůli níž přišla o všechny akce na evropských antukových kurtech.

Semifinálovou soupeřkou Pegulaové bude krajanka a deblová parťačka Coco Gauffová, jež se Siniakovou triumfovala na nedávném French Open. Gauffová prošla do semifinále po skreči předloňské šampionky Ons Jabeurové.

Anna Kalinská postoupila po skrečích Markéty Vondroušové a Aryny Sabalenkové do semifinále, v němž porazila 6:1, 6:7, 6:1 bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou. Ruska prošla do finále na nejvyšším okruhu teprve podruhé v kariéře, letos v únoru na tisícovce v Dubaji prohrála s Jasmine Paoliniovou.



Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.