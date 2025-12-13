Sinner i přes dopingový trest slaví hattrick. Znovu je nejoblíbenějším tenistou na světě
O kontroverzní dopingové kauze Sinnera se sice v poslední době už tolik nemluví, ale v tenisovém světě stále rezonuje a znovu přišla na přetřes po vyhlášení výsledků ankety o nejoblíbenějšího tenistu sezony 2025.
Oba pozitivní dopingové testy měl hvězdný Ital už loni v březnu. Nicméně až teprve letos v únoru došlo k definitivnímu uzavření tohoto incidentu, když se před slyšením u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) dohodl s Mezinárodní antidopingovou agenturou (WADA) na tříměsíčním trestu.
Navzdory zmíněnému ovládl anketu, v níž hlasují fanoušci, už třetím rokem po sobě. Znovu tak předčil například i svého největšího rivala Carlose Alcaraze, který vyprodává stadiony jako na běžícím páse. "Moc děkuju, že jste pro mě hlasovali. Vyhrát tuhle cenu pro mě znamená strašně moc," uvedl Sinner, jenž v tomto roce posbíral šest titulů.
Pro Sinnera se jedná už o páté vítězství v anketách ATP. V roce 2019 vyhrál kategorii Nováček roku, předloni získal cenu za největší zlepšení a teď úřadující šampion Australian Open a Wimbledonu slaví hattrick v oblíbenosti.
Rekordmanem této ankety je s 19 prvenstvími Roger Federer (2003-21). Hlasování fanoušků ovládli v minulosti také Rafael Nadal (2022), Gustavo Kuerten (2000) a Marat Safin (2001-02).
