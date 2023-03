Sinner je na vlně. V Miami smetl i Ruusuvuoriho a zahraje si o finále

Jannik Sinner si v únoru zahrál dvě finále během dvou týdnů na halových turnajích v Evropě. Na menším podniku ATP 250 v Montpellier získal 8. titul, na 'pětistovce' v Rotterdamu neudržel vedení proti Daniilu Medveděvovi.



Pak kvůli nemoci nestartoval v Marseille, o velmi dobrou formu z úvodu sezony ale nepřišel. V Indian Wells se jako první Ital v historii dostal do semifinále a nyní je mezi čtyřkou nejlepších i na druhém letošním turnaji Masters 1000.



21letý Ital na Floridě předvádí suverénní výkony a ve čtyřech duelech neztratil ani set. Po Laslu Djerem, Grigoru Dimitrovovi a Andreji Rubljovovi smetl i Emila Ruusuvuoriho, kterého v deštěm na několik hodin přerušeném duelu přehrál snadno 6-3 6-1.



"Ta pauza mi radost neudělala, ale po návratu na kurt jsem udržel úroveň své hry. Jsem spokojený s tím, jak teď hraju, cítím se opravdu skvěle," pochvaluje si italský mladík, který na Floridě hraje potřetí a vždy byl minimálně ve čtvrtfinále.



11. hráč světa Sinner vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 20-4 a potřetí v kariéře postoupil do semifinále turnaje Masters 1000. V Miami se mu to povedlo podruhé, předloni došel až do svého dosud největšího finále.



Letos si o něj zahraje stejně jako před dvěma týdny v Kalifornii se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem, nebo s domácím Taylorem Fritzem. Španělsko-americké čtvrtfinále bylo kvůli dešti odloženo na čtvrtek.

• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

čtvrteční výsledky (29. 03. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Sinner (It.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-3 6-1