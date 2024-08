Sinner je po bitvě se Zverevem poprvé ve finále v Cincinnati. Tiafoe premiérově na Masters

ATP MASTERS CINCINNATI - Jannik Sinner (23) v semifinále na Masters v Cincinnati porazil neoblíbeného Alexandera Zvereva (27) a postoupil do prvního zdejšího finále. Ital zvítězil po tříhodinové bitvě 7:6, 5:7, 7:6 a postoupil do svého pátého finále na tisícovkách, pokaždé se mu to povedlo na tvrdém povrchu. V boji o trofej vyzve Francese Tiafoa (26). Americký tenista porazil Holgera Runeho (21) 4:6, 6:1, 7:6, přestože v rozhodujícím setu prohrával 2:5, a postoupil do premiérového finále na Masters.

Sinner je po výhře nad Zverevem poprvé ve finále v Cincinnati. (@Profimedia)