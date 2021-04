Sinner zdolal Bautistu a je nejmladším finalistou turnaje Masters od roku 2005

Čtvrtfinalista loňského Roland Garros Jannik Sinner na přelomu sezon 2020 a 2021 získal první dva tituly na okruhu ATP, když loni v listopadu triumfoval v hale v Sofii a letos v únoru v Melbourne zvládl generálku na Australian Open.



A nyní italský teenager prodává svůj obrovský potenciál i na prestižním turnaji Masters 1000 v Miami. Po Francouzi Gastonovi, Rusu Chačanovovi, Finu Ruusuvuorim a Kazacha Bublikovi dnes zdolal i světovou dvanáctku Roberta Bautistu a postoupil do finále.

Statistiky zápasu

Bautista - Sinner 2 esa 5 0 dvojchyby 2 67 %

1. podání 'in' 65 %

63 %

úsp. 1. podání 65 %

52 %

úsp. 2. podání 57 %

12 winnery 37 39 nevyn. chyby 53 5/7 hra na síti 10/19 3/10 brejkboly 4/8 čas: 2:28

Sinner si s Bautistou poradil podruhé během tří týdnů, podobně jako v polovině března v Dubaji ho opět udolal po třísetovém boji. Na Floridě zvítězil po 2 hodinách a 28 minutách boje 5-7 6-4 6-4.



Přitom blíže k vítězství byl dlouho o třináct let starší Španěl, který získal první set a ve druhém měl za stavu 3-3 čtyři brejkboly, z toho tři v řadě. I když žádná neproměnil a sadu ztratil, v rozhodujícím dějství si vypracoval náskok 3-3. Jenže mnohem aktivněji hrající Sinner v následných pěti gamech prohrál už jen devět míčků a vývoj otočil.



Ital zkušenějšího soka, který ve včerejším čtvrtfinále vyřadil nejvýše nasazeného Rusa Daniila Medveděva, přestřílel na vítězné údery drtivě 37-12. Mrzet ho tak nemuselo ani 53 nevynucených chyb.

The kid is alright @janniksin defeats Roberto Bautista Agut 5-7 6-4 6-4 to become the youngest man to reach the #MiamiOpen final since Rafael Nadal in 2005. pic.twitter.com/phycrZ6H8X — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2021



Sinner se ve věku 19 let a 229 dní stal nejmladším finalistou turnaje Masters 1000 od roku 2005, kdy byl ve finále celkem pětkrát Rafael Nadal. Kromě Španěla byli mladšími finalisty už jen Michael Chang, Andrei Medveděv a Richard Gasquet.



V Miami je Sinner teprve čtvrtým teenagerem, který se prodral do finále. Dostal se do společnosti Nadala, Andreho Agassiho a Novaka Djokoviče, kteří se pak v průběhu kariéry stali světovými jedničkami.



Před 20. narozeninami si stihli zahrát finále kteréhokoliv podniku Masters už jen Marat Safin, Lleyton Hewitt, Pete Sampras Andy Roddick a Stefanos Tsitsipas.



Přitom hlavní soutěž turnaje Masters 1000 hraje Sinner teprve potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí antuku v Římě. Rychleji se do finále dostali jen Harel Levy (Toronto 2020) a Jerzy Janowicz (Paříž 2012), kteří si o titul zahráli hned při svém první startu na akci této kategorie.



Sinner si již zajistil posun na 21. místo světového žebříčku a v hodnocení letošní sezony bude nejhůře šestý. Zařadí se tak do boje o Turnaj mistrů, který se letos bude konat poprvé v Miláně. Tedy na jeho domácí půdě a ve městě, kde před třemi lety vyhrál Next Gen ATP Finals (Turnaj mistrů pro hráče mladší 21 let).



Sinnerův trenér Riccardo Piatti dovedl do finále turnaje Masters 1000 už svého pátého svěřence. V minulosti se mu to povedlo s Ivanem Ljubičičem, Richardem Gasquetem, Bornou Čoričem a třikrát s Milosem Raonicem. Triumfovat ale dokázal jen Ljubičič v Indian Wells 2010.