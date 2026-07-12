Sinnerova wimbledonská jízda: ostrý test na úvod, výprask legendy i výjimečná obrana
Když loni triumfoval v All England Clubu ve finálovém souboji s Carlosem Alcarazem, byla to odplata za hořkou prohru z Roland Garros. Sinner přetavil obrovskou motivaci ve své tehdy největší vítězství. Letos měl pozici o poznání jednodušší, hlavní rival se z turnaje musel omluvit kvůli zranění ruky.
Pochybnosti ale přece jen nastaly. Když Sinner před necelými dvěma měsíci opustil kurty Rolanda Garrose, byla cítit nejistota. Prohra s Juanem Manuelem Cerúndolem ze stavu 6:3, 6:2 a 5:1 byla nevídaná.
Bylo zřejmé, že za pařížským fiaskem byly zdravotní problémy. A jak jsou vážné? Věci se zjevně vymkly kontrole. Sinner se po Paříži úplně odmlčel a do londýnského grandslamu šel bez jediného ostrého zápasu na trávě. Jediným jeho testem byla exhibice v Hurlingtonu s Cameronem Norriem, po které konečně promluvil. "Provedli jsme nějaké testy. Snažili jsme se pochopit, co se stalo. A došli jsme k dobrému závěru," vysvětlil trochu neurčitě.
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Klíčové momenty
Sinner – Kecmanovič 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3
Hned první zápas a dost těžká zkouška. Miomir Kecmanovič hrál odvážně, sebral favoritovi dva sety a Sinner se musel vypořádat i s pádem a krvácející nohou. Pak ale dokázal přepnout do vítězného režimu a zvládl otočku z 1:2 na 3:2 na sety. "Byl to úžasný zážitek. Hráli jsme na kurtu, na kterém rok nikdo nestál. Bylo to pro mě nové, trochu nervózní. Ale myslím, že jsem se s tím vyrovnal docela dobře," vyprávěl po zápase.
A krvavý šrám? "Jsem v pořádku. Vypadá to mnohem hůř, než to ve skutečnosti je," uklidňoval. A naopak jeho sponzor vytěžil krvavou fotku v jednu z působivých reklam. Nakonec se tento duel zapsal do kronik jako teprve druhý v historii Wimbledonu, kde budoucí vítěz ztratil v prvním kole dva sety.
Sinner – Djokovič 6:4, 6:4, 6:4
Měla to být bitva šampionů. Spousta fanoušků doufala, že srbský matador udělá další krok k vysněnému 25. grandslamu. Jenže Sinner byl v semifinále naprosto nekompromisní a dopadlo to podobně jako loni... Za celý zápas se Novak dostal k jednomu jedinému brejkbolu. A když chvíle naděje přišla, vymazal ji Sinner nekompromisně esem. "Byl to klasický výprask, jak ze staré školy," připustil sportovně Djokovič. Jeden z nejočekávanějších zápasů byl vyřešen velmi jednoduše.
Sinner – Zverev 6:7, 7:6, 6:3, 6:4
Poslední krok bývá nejtěžší. A Zverev to opravdu na začátku zápasu Sinnerovi vůbec neulehčoval. Zisk první sady si německý tenista i zasloužil. Ital pak musel zapnout a klíčový okamžik přišel na začátku tie-breaku druhého setu. Do vedení 4:0 se Sinner dostal po Zverevových chybách a náskok i momentum zápasu už udržel na své straně. Třetí a čtvrtý set byla v podstatě formalita, Zverev nenašel na precizní hru protizbraň.
Důležitá čísla
5
Triumf ve Wimbledonu je pátým grandslamovým vítězstvím italského suveréna. Poprvé se radoval v roce 2024 na Australian Open, kde se mu podařilo o rok později trofej obhájit. Vyhrál i US Open v roce 2024 a na londýnské travnaté slavnosti slavil v letech 2025 a 2026. Zatím mu chybí titul z Roland Garros.
4
Sinner se stal teprve čtvrtou světovou jedničkou, které se od zavedení rankingu ATP (v roce 1973) podařilo obhájit wimbledonské vítězství. Před ním si tento pocit užili jen Pete Sampras, Roger Federer a Novak Djokovič.
100
Právě ve finále Sinner zkompletoval stovku vítězných zápasů na grandslamech. A stal se sedmým nejmladším hráčem v otevřené éře, který této mety dosáhl. Rychlejší byli jen Bjorn Borg, Boris Becker, Mats Wilander, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Pete Sampras. To je velmi solidní společnost.
Sinnerovi trvalo několik let, než si zvykl na trávu, v posledních letech se ale stala možná jeho nejoblíbenějším povrchem. Výrazně se zlepšil na podání a mistrně prokládá svou velmi přesvědčivou lineární hru stále lepšími voleji a drop-shoty. A v neposlední řadě je třeba zmínit jeho až výjimečnou obranu.
Mnoho soupeřů jej měsíce přirovnávalo vzhledem k nelítostnému stylu k robotovi nebo stroji. Paříž alespoň na chvíli ukázala Sinnerovu zranitelnost. Jenže ve Wimbledonu to byl od Itala zase přesvědčivý výkon, i když on sám slova o rutině odmítá. "Hrát finále grandslamu je pokaždé tak vzácné a speciální. A nikdy žádné věci neberu jako samozřejmost."
I tak je zřejmé, že post světové jedničky dlouho nepustí. Náskok na druhého Zvereva má 4970 bodů a i když ve zbytku sezony jich bude obhajovat 5500, má pozici nejlepšího hráče světa pod kontrolou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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