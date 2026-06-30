Šlo o každý míč, řekl Menšík po obrovské bitvě. Ve Wimbledonu se těší na další těžkou výzvu
"Mám z vítězství obrovskou radost. Byl to velmi náročný zápas. Toby předvedl neuvěřitelný tenis. Odehrál skvělý zápas a už minulý týden v Eastbourne ukázal, že patří mezi špičkové hráče. Dnešní utkání to znovu potvrdilo," řek Menšík, který plní v All England Clubu roli turnajové patnáctky.
Semifinalista letošního Roland Garros vyhrál letos i počtvrté zápas na pět setů. Před dnešním duelem s Britem Samuelem vyřadil takto před měsícem v Paříži Rusa Andreje Rubljova i Argentince Mariana Navoneho a v lednu na Australian Open přehrál podobně také Španěla Pabla Carreňa.
"Říkal jsem to už na Roland Garros, že grandslamové turnaje jsou především o momentu a vývoji zápasu. Každý set má svůj vlastní příběh a vlastní vývoj. Z dnešního pátého setu si odnesu spoustu zkušeností. Jsem spokojený s tím, jak jsem situaci zvládl, zvlášť když se mi podařilo vrátit se v rozhodujícím setu zpátky do zápasu," uvedl Menšík.
Poté, co dvacetiletý Menšík nevyužil vedení 2:1 na sety a čtvrtou sadu ztratil, v úvodu pátého dějství musel dohánět manko brejku za stavu 1:3. Podařilo se mu vývoj čtyřmi gamy otočit, jenže vzápětí duel nedopodával a rozhodlo se v super tie-breaku. V něm nakonec Menšík vyhrál 10:7.
"Když jsem ve finálním setu prohrával o brejk, věděl jsem, že mi bude stačit jedna příležitost na rebrejk. Už ve čtvrtém setu i na začátku pátého jsem měl několik šancí. Věřil jsem, že ta příležitost přijde, a jsem rád, že jsem ji využil. Pak už šlo o každý míč. V tu chvíli jsem se zklidnil a věděl jsem, že se musím soustředit na každý další bod. Jsem rád, že to dopadlo dobře," líčil Menšík.
Přestože tušil, že po úspěchu na Roland Garros bude pro soupeře určitým "terčem", zatím svou současnou pozici ještě nedokázal vstřebat. "Nevnímám to, protože jsem si ani nestačil uvědomit, co se vlastně stalo. V Paříži se mi povedl opravdu skvělý výsledek, nicméně hned potom jsem se soustředil na trávu. Očekávání médií, fanoušků a okolí tu budou vždycky, ale já teď mám úplně stejné pocity, jako kdybych mluvil po prvním kole Roland Garros," řekl Menšík.
Ve Wimbledonu se nyní pokusí vyrovnat maximum, kterým je loňské třetí kolo. O postup do něj se utká s bývalou světovou trojkou Bulharem Dimitrovem. Na semifinalistu Wimbledonu z roku 2014 Menšík narazí potřetí, oba dosavadní duely s ním vyhrál. "Jsem rád, že dostanu další příležitost. Myslím si, že tráva je jeden z jeho nejsilnějších povrchů. Bude to další těžký soupeř a k zápasu přistoupím s pokorou," doplnil Menšík.
Menšík opět vstal z mrtvých a přežil bitvu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře