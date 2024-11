Smrtící půlka pavouka, nevyrovnaný los a žádný grandslamový šampion. Co hrozí na Australian Open?

Jannik Sinner (23), Carlos Alcaraz (21), Novak Djokovič (37) a Daniil Medveděv (28). Tito čtyři jsou podle většiny českých sázkových kanceláří největšími favority úvodního majoru sezony. Kvůli jejich momentálnímu rankingu ovšem hrozí, že budou na lednovém Australian Open nalosováni do stejné poloviny pavouka. V té opačné naopak nemusí být ani jeden grandslamový šampion.

Při vší úctě k ostatním členům, TOP 8 mužského světového žebříčku není v tuto chvíli zrovna ideálně poskládaná. S tímto pořadím totiž hrozí, že budou na lednovém Australian Open v horní polovině pavouka všichni čtyři největší favoriti.

Konkrétně loňský šampion a světová jednička Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (3. v žebříčku ATP), který bude útočit na zkompletování kariérního Grand Slamu, trojnásobný finalista Daniil Medveděv (5.) a s 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič (7.). Všichni na rozdíl od zbytku startovního pole strávili nějaký čas na tenisovém trůnu.

V opačné polovině pavouka by byli z osmičky nejvýše nasazených Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud a Andrej Rubljov. To máme dohromady nula grandslamových titulů. Samozřejmě mohou do dolní půlky spadnout jména grandslamových šampionů Stana Wawrinky a Marina Čiliče, ale pro tyto dva veterány by byl obrovským úspěchem už postup do druhého týdne.

Jannik Sinner and Aryna Sabalenka are year-end No. 1 in the ATP/WTA Rankings! pic.twitter.com/9kdKOMA25e — Oddspedia (@oddspedia) November 19, 2024

Například cesta Sinnera k triumfu by mohla vypadat tak, že ve čtvrtfinále potká Djokoviče, v semifinále Alcaraze a ve finále Zvereva. Ze zmíněného kvarteta největších favoritů by každopádně do finále prošel jen jeden.

Hlavní soutěž Australian Open startuje v neděli 12. ledna. Pro seznam nasazených se tedy použije žebříček ze 6. ledna. To znamená, že prostor pro změnu je pouze v úvodním týdnu nové sezony, a sice v týmovém United Cupu a na akcích ATP 250 v Brisbane a Hongkongu.

Reálně vypadá pouze to, že by Medveděv odsunul ze čtvrté příčky Fritze a trochu hrozící smrtící horní polovinu pavouka ulehčil. Pokud se tak stane, skončí minimálně jeden z největších favoritů v dolní půlce.