Šokující vyjádření bývalé světové jedničky. Kdo nedodržuje karanténu, měl by být zastřelen

Rios nikdy nevyhrál grandslam, přesto to dotáhl až na nejvyšší místo žebříčku a posbíral celkem 18 triumfů. Rodák z chilského Santiaga podle několika průzkůmu patří k nejméně oblíbeným tenistům historie. V dobách své aktivní kariéry se nebál peprných výrazů směrem k soupeřům, rozhodčím ani fanouškům. Potíže působil i mimo kurty a tenisové areály.

Čeští fanoušci určitě pamatují na finále Australian Open 1998, v němž Petr Korda právě Riose porazil. Po dlouhých 17 letech Rios žádal o prošetření, zda Korda neporušil dopingová pravidla.

Teď ale všemu nasadil korunu a zašel ještě dál. Bývalá světová jednička totiž podporuje následující vyjádření filipínského prezidenta: "Ozbrojené složky ode mě mají jasný rozkaz. Pokud budou lidé dělat problémy, nebudou dodržovat příkazy, budou vám odporovat nebo vyhrožovat a situaci zhoršovat, zastřelte je!"

Kdyby to náhodou obyvatelům Filipín nebylo jasné, má pro ně prezident dodatek: "Je vám to jasné? Rozumíte tomu? Než abyste působili potíže, budete zastřeleni, pošlu vás do hrobu."

Rios by tedy rozhodně neměl problém v době koronavirové krize, která ochromila celý svět, žít v ostrovním státě v jihovýchodní Asii. "Nevím, jak v této zemi funguje vláda, ale jsem si jistý, že zabití dvou lidí, kteří nerespektují karanténu by bylo výstrahou, nikdo další už by si to nedovolil," šokoval Chilan na Instagramu. "Je to samozřejmě jen můj názor. Když se vám situace vymkne z rukou, je nutné sáhnout po tvrdých řešeních," dodal.