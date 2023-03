Sonego se prosazuje na Spotify. Hudbou chce v budoucnu navázat na tenisovou kariéru

"Byl to koníček a zábava s mým nejlepším kamarádem. Napsali jsme spolu pár písniček, zkusili je dát na Spotify a po měsíci jsme měli milion zhlédnutí. Překvapilo nás to," řekl Sonego minulý týden během turnaje ATP 500 v Dubaji, kde si cestou do čtvrtfinále vyšlápl na člena Top 10 Félixe Augera-Aliassimea.



"Teď spolu chceme udělat každý rok nový song. Tohle je moje nová kariéra po té tenisové," dodal 27letý Ital, kterému ve světovém žebíčku patří 60. místo a před rokem atakoval Top 20. Během kariéry získal tři tituly na turnajích ATP.

Life after tennis ‍



Lorenzo Sonego already has his eye on a career in the music industry, having surpassed the 1 million mark on @Spotify with his song ‘Un Solo Secondo’, produced in collaboration with friend AlterEdo #DDFTennis #ATP @atptour pic.twitter.com/swfJcsU64y