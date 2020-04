Španěl Bautista bude poprvé otcem

Bautista s manželkou jsou v koronavirem silně zasaženém Španělsku v karanténě, o novinku se aktuálně 12. hráč světa podělil s fanoušky na svém Instagramu.

Jednatřicetiletý Španěl s manželkou Anou očekávají narození potomka někdy v půlce září. "Manželka je těhotná a náš syn by měl přijít na svět v září někdy ke konci US Open nebo na začátku French Open. Lékaři nám doporučují, abychom teď nechodili do nemocnice, že pak vše doženeme," uvedl vítěz devíti turnajů ATP.

Roberto a Ana vstoupili do manželského svazku loni 30. listopadu.