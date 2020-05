Španělka Solerová-Espinosaová ve 32 letech ukončila kariéru

Silvia Solerová-Espinosaová se už více než rok na kurtech nepředstavila, svůj poslední zápas odehrála loni v březnu v Charlestonu. A v neděli oznámila, že už se na ně jako profesionální tenistka nevrátí.



"Tenis miluju od první chvíle, kdy jsem s ním přišla do styku. Bylo mi pět let, rodiče hráli s přáteli čtyřhru a já se tehdy poprvé dostala do kontaktu s raketou. Byla jsem ohromena," napsala 32letá Španělka na Instagramu.



"S tenisem jsem zažila nejkrásnější chvíle v životě. Teď ale přišel čas rozloučit se s vrcholovým sportem a začít novou kapitolu," dodala hráčka s devíti starty ve Fed Cupu.



Solerová-Espinosaová si během kariéry zahrála dvě finále na okruhu WTA, když o titul marně usilovala na antukách ve Štrasburku 2014 a Bogotě 2016. Jediného titulu se dočkala ve čtyřhře, když v roce 2014 společně se Slovinkou Andrejou Klepačovou ovládly New Haven.



Na grandslamech se dostala nejdál do 3. kola, které si zahrála jednou na Roland Garros a dvakrát na US Open. Ve světovém žebříčku se vyšplhala na 54. místo ve dvouhře a 39. místo ve čtyřhře.



Na kontě má jediné vítězství nad hráčkou Top 20, když v Soulu 2012 porazila tehdejší světovou dvacítku Němku Julii Görgesovou. Nicméně ve sbírce má i skalpy grandslamových šampionek Italky Francesky Schiavoneové a Američanky Sloane Stephensové.