Sparta zdolala Prostějov a po 20 letech vyhrála Tenisovou extraligu

Sparta roli favorita ve dvouhrách nepotvrdila. Kateřina Siniaková sice smetla 6-2 6-0 14letou Sáru Bejlek, ovšem Lukáš Rosol prohrál 4-6 6-3 3-6 s Ukrajincem Vitalijem Sačkem, který v žebříčku figuruje až na 400. místě.

Za Prostějov poté překvapivě bodoval také David Poljak, jenž přehrál 6-3 6-1 favorizovaného Michaela Vrbenského. Vyrovnaný stav vrátila Barbora Strýcová, rodačka z Plzně si i přes problémy poradila 6-4 6-3 s 16letou Lindou Klimovičovou.

Patrikl Rikl po vydřeném vítězství 7-6 4-6 6-4 nad Daliborem Svrčinou vrátil Spartě vedení."Bylo to vyrovnané, na konci jsem zahrál agresivněji a dotáhl to," řekl jednadvacetiletý syn Davida Rikla, bývalého čtvrtého deblisty světa.

Ale ne na dlouho, jelikož Jiří Lehečka porazil 7-5 6-1 Tomáše Macháče a stav utkání srovnal na 3-3. "Nemůžu jít do prvního servisu. Bolí mě záda a trochu tahá rameno, ale měl jsem šanci a škoda, že jsem nedoservíroval první set," řekl Macháč. "Ze začátku jsem si nemohl zvyknout na změnu jeho servisu, ale pak jsem to zvládl na jedničku," doplnil Lehečka.

O šampionovi se tak musí rozhodnout ve čtyřhrách. V deblu žen nejprve potvrdily roli favoritek Kateřina Siniaková se Slovenkou Viktórií Kužmovou, které přehrály 6-2 6-3 talentované Češky Saru Bejlek s Lindou Klimovičovou a poslaly Spartu do vedení 4-3.

Prostějov vzápětí vyrovnal na 4-4 poté, co Jiří Lehečka se Slovákem Igorem Zelenayem porazili 6-4 6-1 pár Michael Vrbenský a Patrik Rikl.

Vítězný pátý bod získali Lukáš Rosol s Tomášem Macháčem, kteří zdolali 7-6 6-3 duo Jiří Veselý a David Poljak. Rosol s Macháčem prohrávali v prvním setu 4-5, ale vzali servis Veselému a tie-break vyhráli 7-5 po prohozu Macháče, který táhl sparťanský pár i ve druhém setu. Za stavu 5-3 měl vítězný míč na raketě Rosol, jenže poslal bekhendový volej do sítě. Napodruhé už se z forhendu nemýlil.

"Titul nám chutná a je jedno, kdo udělal ten poslední bod. Jsme rádi, že se nám po dlouhé době podařilo získat pro Spartu titul. Hráli jsme jako pravá Sparta," řekl Lukáš Rosol v rozhovoru na Nova Sport.

"Chtěli jsme strašně moc vyhrát, možná víc. Hodně jsme to chtěli. S Lukášem nám to parádně sedlo, zvládli jsme koncovku," řekl nadšeně Macháč.

Kapitán Sparty David Kunst do dvouher nenasadil svou největší hvězdu Petru Kvitovou, za Prostějov nehráli singla Barbora Krejčíková ani Jiří Veselý.

"Na tréninku jsem si něco udělala se stehnem, to mě nepustilo na kurt. Je to preventivní, aby se to nezhoršilo," vysvětlila Kvitová. Celý den však vytrvale fandila.

Sparta jubilejním 10. titulem navázala na triumfy z let 1970-1974, 1976, 1978, 1980 a 2000. V minulosti k nim pomohly hvězdy jako Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Hana Mandlíková či Renata Tomanová.