Sportovcem roku je počtvrté tenista. Anketu ovládla wimbledonská vítězka Vondroušová

Markéta Vondroušová se poprvé v kariéře stala nejlepším českým Sportovcem roku. Letošní wimbledonská vítězka vystřídala obhájkyni prvenství snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, která nezávodila kvůli zranění. Na druhém místě skončil beachvolejbalový pár Ondřej Perušič (29), David Schweiner a třetí příčku obsadil hokejista David Pastrňák. V TOP 10 se umístily také Karolína Muchová a deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Výsledky 65. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů byly ve čtvrtek večer vyhlášeny v pražském hotelu Hilton.

Vondroušová se do role hlavní adeptky na triumf v tradiční anketě pasovala v polovině července, kdy ve finále v All England Clubu porazila 2:0 na sety Ons Jaberuovou a Wimbledon ovládla jako první Češka od Petry Kvitové v roce 2014 a první nenasazená hráčka v tzv. open éře.

Probojovala se rovněž do čtvrtfinále US Open a premiérově se zúčastnila Turnaje mistryň. Uplynulý ročník zahajovala na 91. místě žebříčku WTA a uzavřela jej jako sedmá hráčka světa a nejvýše postavená Češka na okruhu.

V anketě Klubu sportovních novinářů, který letos slaví 100 let od založení, hlasují jeho členové dvoukolově. Nejprve rozhodnou o 10 finalistech a třech nejlepších kolektivech, z nichž pak zvolí vítěze. Letos hlasovalo celkem 233 žurnalistů.

Pro rodačku ze Sokolova jde o triumf ve druhé anketě během dvou dnů, ve středu poprvé ovládla Zlatého kanára.

Zástupce tenisu ovládl anketu počtvrté v historii a poprvé od roku 2014, pokaždé šlo o ocenění za triumf ve Wimbledonu. V roce 1973 zvítězil Jan Kodeš a v letech 2011 a 2014 Petra Kvitová. Úspěšnějšími sporty už jsou jen atletika, lyžování, gymnastika a hokej. Vondroušová se stala 45. vítězkou ankety, 14 sportovců triumfovalo vícekrát. Rekordmany jsou gymnastka Věra Čáslavská a oštěpař Jan Železný se čtyřmi prvenstvími.

I druzí v letošním pořadí, beachvolejbaloví mistři světa Perušič se Schweinerem, se do finálové desítky dostali poprvé. Dvojice se podle pravidel ankety řadí do jednotlivců. V letošním ročníku se mezi elitou premiérově umístily hned dva páry, tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková skončily deváté. Nadvládu tenisu potvrdila pátým místem Karolína Muchová, finalistka French Open a semifinalistka US Open.

Loňské třetí místo zopakoval hokejový útočník Bostonu Pastrňák, jenž letos poprvé překonal v NHL hranici 100 bodů v sezoně. Vítěz z roku 2020 byl jediným z elitní desítky, který už anketu v minulosti vyhrál. Zároveň spolu s oštěpařem Jakubem Vadlejchem a párem Krejčíková, Siniaková zopakovali loňskou finálovou účast.

Jinak se desítka oproti minulému roku změnila hned na sedmi místech. Nebodovala obhájkyně prvenství snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, která nezávodila kvůli zranění. Poprvé v historii má mezi nejlepšími zastoupení lukostřelba, vítězstvím na mistrovství světa se o to zasloužila Marie Horáčková.

Mezi kolektivy vyhráli hokejisté do 20 let

I když získala pátý nejvyšší počet prvních příček, většina novinářů ji zařadila na nižší pozice, a proto finálovou desítku uzavírá. Vítězná Vondroušová figurovala na 89 hlasovacích lístcích na prvním místě, podle 32 žurnalistů byli nejlepší Perušič se Schweinerem.

Mezi kolektivy poprvé zvítězila hokejová reprezentace do 20 let. Juniorský výběr v lednu překvapil ziskem stříbra na MS a po dlouhých 18 letech vybojoval medaili. Dosavadním maximem dvacítky v anketě bylo druhé místo z roku 2000. Mladíci letos zvítězili o 74 bodů před atletickou smíšenou štafetou, třetí skončily hokejistky.

Juniorskou kategorii ovládla vodní slalomářka Barbora Galušková, sportovní legendou byl vyhlášen první československý olympijský vítěz Bedřich Šupčík. Bývalý gymnasta v dnes už neexistující disciplíně šplhu na laně bez přírazu získal v roce 1924 zlato na hrách v Paříži. Cenu za oddanost sportu převzala Lenka Matoušková, držitelka olympijského rekordu neslyšících v hodu diskem.