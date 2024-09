Šramková titul v Monastiru nezískala, v překvapivém finále podlehla Kartalové

WTA MONASTIR - Rebecca Šramková (27) na akci WTA 250 v Monastiru poprvé v kariéře překročila čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, ale ve svém prvním finále na této úrovni neuspěla. Slovenská tenistka podlehla v tuniském městě 3:6, 5:7 kvalifikantce Sonay Kartalové (22), která před startem turnaje nezapsala ani jedno vítězství v hlavních soutěžích turnajů WTA. Britku čeká premiérový posun do elitní stovky žebříčku.

Kartalová – Šramková 6:3, 7:5

Slabšího obsazení na podniku WTA 250 v tuniském Monastiru překvapivě využily nenasazené Rebecca Šramková a Sonay Kartalová, které si zajistily své premiérové finále na nejvyšším okruhu. Zatímco Šramková nikdy na této úrovni nebyla dál než ve čtvrtfinále, Kartalová v tomto týdnu posbírala své vůbec první výhry v hlavních soutěžích na turnajích WTA.

Slovenka nedokázala potvrdit brejk z prvního gamu a pak sice dotáhla manko 1:3, nicméně od stavu 3:3 získala v úvodním setu už jen jeden fiftýn. Kartalová potvrzovala roli kurzové favoritky také ve druhé sadě, ale v koncovce začala bojovat s nervozitou a ztratila náskok dvou brejků. Šramkovou však do vedení ani jednou nepustila a na druhý pokus dvouhodinové utkání doservírovala.

Kartalová, jež před pár měsíci překvapila postupem do třetího kola domácího Wimbledonu, vylepšila svou bilanci ve finálových duelech na profesionální tour na 14:1. Prohrála pouze to úvodní a v Monastiru absolvovala vůbec první na akcích větších než W35.

Britka si v žebříčku polepší o více než 50 míst a může se těšit na debut v TOP 100. V pondělí bude na 96. příčce. Výrazný skok ve světovém pořadí učiní i Šramková. Čeká ji posun o 34 míst na 102. pozici, 13 míst za osobní maximum.

V tomto století je Kartalová teprve druhou britskou kvalifikantkou, která ovládla turnaj na nejvyšším okruhu. Před ní to v tomto období dokázala pouze Emma Raducanuová během historického tažení na US Open 2021. Konkrétně v letošní sezoně dokázala na této úrovni triumfovat z kvalifikace jako první. O pár hodin později se to může podařit také Olivii Gadecké na pětistovce v Mexiku.

Výsledky turnaje WTA 250 v Monastiru