Start v 'suchém triku'. Plíšková v Tokiu nedala šanci bulharské kvalifikantce

Karolína Plíšková se dva týdny po solidním vystoupení na US Open, na kterém skončila ve čtvrtfinále na Aryně Sabalenkové, vrátila na kurty přesvědčivým výkonem. Z kvalifikace rozehrané Isabelle Šinikovové nabídla jediný brejkbol, úspěšně ho odvrátila a po 59 minutách hry nad bulharskou vrstevnicí ze třetí světové stovky zvítězila snadno 6-2 6-1.



První zápas na turnaji 30letá rodačka z Loun zvládla pošesté v řadě. O čtvrtfinále bude usilovat v souboji s Chorvatkou Petrou Martičovou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 3-4, poslední střetnutí i oba duely na tvrdém povrchu ale vyhrála česká tenistka.

Efficient display from Kája



No.6 seed @KaPliskova takes out qualifier Shinikova to reach the last 16 in Tokyo, where she will face Martic!#TorayPPO pic.twitter.com/icwkEMzQ1A