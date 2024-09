Startuje skupinová fáze Davis Cupu. Češi ve Španělsku zabojují o zopakování postupu

Ve Valencii, Manchesteru, Boloni a Zhuhai dnes startuje skupinová fáze Davisova poháru. Soutěže se zúčastní také čeští tenisté, kteří chtějí zopakovat loňský postup do čtvrtfinále. Ve skupině B narazí na Austrálii, Francii a domácí Španělsko se čtyřnásobným grandslamovým vítězem Carlosem Alcarazem (21). Turnaje se budou hrát do neděle. Do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 19. do 24. listopadu v Málaze, postoupí ze čtyř skupin vždy dva nejlepší týmy.

Tomáš Macháč a Jiří Lehečka (© Profimedia)