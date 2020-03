Štěpánek: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tak pojďme bojovat za Česko!

Na tenisovém kurtu strašidelně rád bojoval za úspěchy české země. Byl to srdcař. Český lev. A nyní Radek Štěpánek krátkým proslovem vyzval své krajany k ohleduplnosti a motivuje je k semknutí v aktuální nelehké situaci v období pandemie koronaviru. Je to o disciplíně. Je to o nás všech," říká dvojnásobný vítěz Davisova poháru.

"Všechny vás zdravím v této nelehký situaci, ve které jsme se všichni ocitli. Byl bych hrozně rád, kdybychom svou ohleduplností bojovali proti tomu viru. Abysme poslechli vládu a její nařízení. Dokážeme to naší disciplínou a tím, že se semkneme v momentě, kdy je to nejvíc potřeba," apeluje 41letý Štěpánek v půlminutovém videu zveřejněném na sociálních sítích.



"Je to o nás všech. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tak pojďme bojovat za Česko. Vím, co to je bojovat za Česko. A vždycky, když to bylo nejvíce potřeba, tak jsme se dokázali semknout. Tak pojďme do toho všichni, jsme v tom spolu!" uzavřel karvinský rodák svou motivační řeč.



Bývalý osmý singlista a čtvrtý deblista světa Štěpánek ukončil kariéru na podzim roku 2018, poslední zápas odehrál na Australian Open 2017. Celkově získal pět titulů na okruhu ATP a dvakrát pomohl Česku k triumfu v Davis Cupu. V něm odehrál celkem 53 zápasů s bilancí 15-13 ve dvouhře a 20-5 ve čtyřhře.