Štěpánek vyhlíží na turnaji legend návrat starých časů, těší se i na Lendla

Za výjimečnou událost označil tenista Radek Štěpánek svůj start v nové soutěži Legends Team Cup - ATP Champions Tour. Její první díl se uskuteční příští týden od 1. do 3. srpna v chorvatské Pule, další turnaje by letos měly následovat v Černé Hoře a Dubaji. Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Štěpánek se na akci setká nejen s krajanem Tomášem Berdychem, ale také s dalšími osmi bývalými hvězdami světového tenisu. V týmu jej povede kapitán a osminásobný grandslamový šampion Ivan Lendl, na jehož humor se karvinský rodák těší.

"Myšlenka Legends Team Cupu vznikla vloni, kdy jsem hrál (veteránský turnaj) poprvé v Royal Albert Hall. Přišel tam člověk ze Švédska a říkal, že by chtěl Champions Tour posunout o kategorii výš," řekl Štěpánek novinářům během turnaje žen Prague Open ve Stromovce. "Hlavní změna je, že to není exhibice. Hraje se naplno a na výsledek jako za starých časů. Všechny nás nahnal do tréninku, protože všichni chceme být pro své týmy přínosem a co nejlépe připravení," řekl třiačtyřicetiletý tenista.

Spolu se Štěpánkem budou tým kapitána Lendla reprezentovat Australan Lleyton Hewitt, Němec Tommy Haas a Španělé David Ferrer a Juan Carlos Ferrero. Berdych bude startovat za konkurenční výběr wimbledonského šampiona Pata Cashe. V sestavě budou i Francouz Jo-Wilfried Tsonga, Kypřan Marcos Baghdatis, Argentinec David Nalbandian a Španěl Tommy Robredo. Systém soutěže bude podobný jako Laver Cup - v prvním hracím dnu obdrží vítězové bod, ve druhém dva a ve třetím tři. Celková výše odměn v tomto roce činí jeden milion eur.

"Je to skvěle připravené a hraje se na nevídaných místech. V Pule se bude hrát v amfiteátru, v malém koloseu, což už je samo o sobě neuvěřitelné. Bude to spektakulární a jen z fotek se mi tajil dech," prohlásil Štěpánek o srpnové premiéře. "V Černé Hoře se bude hrát zase v přístavu na molu a lidé se budou moci dívat na utkání z jachet. A Dubaj bude vyvrcholení. Tam je to speciální vždy a ve všem. Bude to připomínat formuli 1 v Monaku, kde se lidé dívají na závody z lodí," uvedl Štěpánek.

The Legends Team Cup, part of the ATP Champions Tour, will take place in the Arena in Pula (what a stunning setting for tennis matches!) from 1st to 4th August: https://t.co/YGpWOfy4WR. The two team captains will be tennis greats Ivan Lendl and Pat Cash. pic.twitter.com/33nQMUm27M — Visit Croatia (@Visit__Croatia) June 9, 2022

Šmrnc nově vzniklé soutěži, do níž se mohou dostat pouze hráči starší 33 let, kteří byli v první dvacítce žebříčku ATP, dodává fakt, že nejde o exhibici. "Několikrát jsme viděli, že když se promuje turnaj, jde se někam na náměstí. V Dubaji se hrálo na střeše hotelu, ale to je takové pinkání pro krásnou fotku. Tohle ale bude doopravdy a bude to výjimečné. V Pule se začíná hrát až večer v osvětleném koloseu a už teď se mi klepe ruka," podotkl Štěpánek.

Vítěz dvou grandslamových titulů ze čtyřhry a bývalý osmý hráč světa se také těší na Lendlovo vedení. "Ivan dal všem hráčům jasný vzkaz: 'Jestli hrajete pode mnou, musíte trénovat dvakrát víc, než jste trénovali doteď'. Já ale netrénoval vůbec, takže pro mě je to dobré," řekl s úsměvem Štěpánek. "Na fóry, hecovačku a Ivanův humor se hrozně těším. Splní se mi celoživotní sen, za který jsem i chvíli bojoval, aby byl kapitánem Davis Cupu. Teď ho budu mít jako kapitána v Legends Team Cupu. Bude pro mě čest hrát pod člověkem, který byl v začátcích mým idolem," netajil rodák z Karviné, který ukončil profesionální kariéru v roce 2017.

Také Štěpánek už pocítil styl humoru tenisové legendy. "Ivan se nikdy nezmění. Když jsem mu posílal video z tréninku, řekl mi, ať mu příště pošlu něco v normální rychlosti a ne zpomaleně. Tak jsem se mu omluvil, že se mi zadrhl telefon a natáčí jen slow motion," vyprávěl Štěpánek. "Ti, co ho neznají, se asi budou divit, ale rychle to pochopí. Všichni si to užijeme, ale budeme hrát na vítězství. Rivality, které jsme s klukama měli, budou zpět. Vrátí se staré dobré časy," dodal bývalý český reprezentant.