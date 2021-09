Stosurová s Zhang vyhrály US Open, na grandslamech společně triumfovaly podruhé

US OPEN - Samantha Stosurová se Shuai Zhang na letošním US Open vybojovaly svůj druhý grandslamový titul a čtvrtou společnou trofej. Sedmatřicetiletá Australanka s 32letou Číňankou ve finále porazily 6-3 3-6 6-3 domácí teenagerky Cori Gauffovou a Caty McNallyovou a na amerických betonech vyhrály i 11. zápas.

Stosurová s Zhang na začátku sezony v Melbourne prohrály oba zápasy a síly znovu spojily až na generálce v Cincinnati. Prestižní podnik vyhrály a zlepšenou formu potvrdily i na US Open, když bez ztráty setu prošly do finále. V něm už do rozhodující sady musely, každé dějství rozhodl jediný brejk.

Sedmatřicetiletá Stosurová získala svůj 27. deblový titul, ke zkompletování grandslamové sbírky jí stále chybí jen Wimbledon, přestože v All England Clubu třikrát hrála finále.

Na US Open, kde v roce 2011 získala svůj jediný singlový grandslamový vavřín, triumfovala podruhé (2005). K tomu má ještě trofej z Australian Open 2019 (s Zhang) a French Open 2006. V mixu se radovala jednou doma v Melbourne a dvakrát ve Wimbledonu.

Dvaatřicetiletá Zhang na grandslamech slaví podruhé a svou sbírku titulů rozšířila o devátý kousek.