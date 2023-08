Strýcová: Sama pro sebe jsem se loučila na Wimbledonu. Tohle už je jen takové P.S.

Chtěla se po návratu z mateřské rozloučit s oblíbenou londýnskou trávou a rozloučila se opravdu ve velkém stylu. Spolu se svou tchajwanskou parťačkou Su-Wei Hsieh (37) zvedla Barbora Strýcová (37) ve čtyřhře nad hlavu vítěznou trofej. Teď ji čeká turnajové loučení s domácími fanoušky – úterkem vstupuje do Livesport Prague Open, a za necelý měsíc svou profesionální tenisovou misi zakončí na US Open. Strýcovou jsme zpovídali v neděli, v předvečer ostrého startu pražského turnaje.

"Sama pro sebe jsem se loučila na Wimbledonu. To, co je teď, to je jako když někdo dopíše knížku a přidá za ni takové to P.S. A tohle je moje P.S.," říká Strýcová.

Ve Wimbledonu se radovala znovu po čtyřech letech. Letos ale byla podle svých slov v úplně jiné situaci. Po narození syna a návratu na kurty výrazně ubrala tréninkových jednotek, na tři týdně. Chyběl čas na odpočinek a na zotavení po zápasech. Přesto dokázala v nabité konkurenci obstát a rozloučit se na úplném vrcholu.

"Ty priority se hrozně změní. Když jsem začala být trochu nervózní v tom finále, tak jsem si říkala, že Víňovi je úplně jedno, jestli maminka vyhraje trofej, že pro něj je důležité, že půjdeme na zmrzku. A mně to v ten moment hrozně pomohlo," přiblížila.

Na pražské Spartě odehraje jen dvouhru, ze čtyřhry se odhlásila kvůli ne úplně doléčenému zranění, které si přivezla z dvorců v All England Clubu. To na svém posledním soutěžním turnaji – US Open chce vedle singla nastoupit i do debla a mixu.

"Nebudu hrát se svou parťačkou Su-Wei Hsieh. My jsme se o tom po Wimbledonu bavily, že máme vlastně šanci dostat se na Masters, ale já už jsem říkala, že pro mě je poslední turnaj US Open, tak proto bude mít šanci hrát s někým jiným."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.