Strýcová vybojovala v Římě své první vítězství v rámci rozlučky. Do dalšího kola prošly i Nosková a Vondroušová

Barbora Strýcová se před dvěma týdny na akci stejné kategorie v Madridu vrátila po mateřské pauze a absolvovala své první soutěžní zápasy od Australian Open 2021. Ve čtyřhře po boku Su-Wei Hsieh sice prošla do čtvrtfinále, ovšem v singlové soutěži skončila hned na Elisabettě Cocciarettové.

Prvního vítězství ve dvouhře od odloženého French Open 2020 se 37letá Češka, která to v žebříčku dotáhla na 16. místo a byla deblovou světovou jedničkou, dočkala až dnes v Římě. Ve Foro Italicu, kde pokračuje v rozlučkovém turné, přehrála 6-1 3-6 6-3 favorizovanou Marynu Zaněvskou.

Statistiky zápasu Strýcová - Zaněvská

Čtvrtfinalistka ročníku 2016 v úvodním dějství dominovala, ale soupeřka se pak nejspíše pro nevolnost nechala ošetřit a zvedla se, dokonce odskočila do vedení 2-0 v rozhodujícím setu. Strýcová se ovšem nevzdávala, získala následující čtyři gamy a náskok dotáhla do vítězného konce, ačkoli se jí nepodařilo potvrdit brejk na 4-2. Na postup potřebovala zhruba dvě hodiny a mezi prvními gratulanty byl její syn Vincent.

Strýcová startuje v Římě poosmé v kariéře a teprve podruhé může přejít přes druhé kolo. Do cesty se jí postaví Řekyně Maria Sakkariová (H2H 0-0), světová osmička měla v úvodním kole volný los.

"Máma vyhrála!" "Mom won!"



"Zamáváš tamhle tátovi?" "Will you wave to daddy there?"@BaraStrycova #IBI23 pic.twitter.com/p7Ex4hDH8Z