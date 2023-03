Strýcová zahájí několikaměsíční rozlučku s kariérou. Na kurty se vrátí v Madridu

Barbora Strýcová zahájí svůj ohlášený krátkodobý návrat k tenisu na turnaji v Madridu, jenž se hraje na přelomu dubna a května. Bývalá světová deblová jednička dnes v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že její "rozlučkové turné" by mělo trvat několik měsíců do US Open.