Stuttgart: Plíšková zdolala domácí outsiderku, Vondroušová porazila Bouzkovou. Kvitová je už ve čtrvtfinále

Karolína Plíšková pokračuje v trápení z loňského roku. Letos dokázala jen na jednom ze šesti turnajů porazit více než jednu soupeřku a do Stuttgartu, kde zahajuje antukové jaro, dorazila s jediným letošním čtvrtfinále na kontě.

Do prestižního halového podniku v německé Porsche Areně vstoupila vítězka ročníku 2018 vydřeným vítězstvím 7-5 3-6 6-3 nad domácím lucky loserem a až 137. hráčkou světa Tamarou Korpatschovou.

Plíšková přitom klidně mohla s trápící se soupeřkou prohrát ve dvou setech, v úvodním dějství totiž prohrávala už 2-5 a ve druhé sadě od stavu 3-2, kdy šla na podání, prohrála čtyři gamy v řadě. V rozhodujícím setu měla naopak navrch a vypracovala si vedení 5-1. Při prvním pokusu zápas ukončit na podání však selhala a game ztratila čistou hrou.

"Bylo to delší, než jsem očekávala, ale byl to první zápas na antuce. Chvilku trvalo, než jsem získala rytmus. Každá výhra je důležitá, i když jsem nehrála nejlépe, tak zvedne sebevědomí a doufám, že se do dalšího kola zlepším," řekla světová devítka.

Další soupeřkou české jedničky bude Jelena Ostapenková. S lotyšskou vítězkou Roland Garros 2017 poslední dva souboje prohrála a má s ní vyrovnanou bilanci 3-3. Poslední výhru Plíšková zaznamenala před třemi lety právě ve Stuttgartu, když uspěla po třísetovém boji.

Na vítězku duelu Plíšková-Ostapenková už ve čtvrtfinále čeká Australanka Ashleigh Bartyová, jež dnes úspěšně odehrála první zápas na evropské antuce od triumfu na Roland Garros 2019. Světová jednička v Německu začala výhrou 6-0 7-5 nad domácí Laurou Siegemundovou.

Český duel v prvním kole vyhrála Markéta Vondroušová, jež porazila Marii Bouzkovou 6-1 7-6. Vondroušová získala první set jasně, ale ve druhém musela bojovat. Nepotvrdila totiž brejk na 4-2, za stavu 5-4 nevyužila dva mečboly při podání Bouzkové a vzápětí přišla o servis. Vynutila si ale tie-break, v kterém vedla 6-4 a nakonec proměnila svůj pátý mečbol.

"První set jsem hrála moc dobře, moc nechybovala a nedala jí šanci. Ve druhém to bylo těžší, odehrála skvělý set, mohlo být na obě stany a jsem ráda, že jsem uhrála dobře tie-break. Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech, ale byl to s Maruškou těžký zápas," řekla Vondroušová v nahrávce pro média, jelikož online konference se z technických důvodů nekonala. "Povedlo se mi pár kraťasů, dobře jsem podávala a držela míč ve výměnách."

Jednadvacetiletá Češka si tak zajistila souboj se světovou dvojkou Rumunkou Simonou Halepovou (h2h 2-0), kterou předloni zdolala ve třech setech v Indian Wells i na antuce v Římě.

"Tady to bude jiný. Půjdu si to užít a odehrát co nejlepší zápas," řekla jednadvacetiletá sokolovská rodačka.

Kvitová je už ve čtvrtfinále

Už do čtvrtfinále postoupila Petra Kvitová, která ve večerním utkání zdolala po dvou a půl hodinách boje 6-3 3-6 6-3 Řekyni Mariu Sakkariovou a navázal na předchozí výhru nad finalistkou Australian Open Jennifer Bradyovou.

Kvitová narazila na Sakkariovou popáté v kariéře a počtvrté se rozhodovalo až ve třetím setu. Rozhodující sada vyšla lépe sedmé nasazené Češce, která sice ztratila vedení 3-1, ale nakonec po dvou a půl hodinách vyhrála.

V pátečním čtvrtfinále se předloňská šampionka Kvitová utká s domácí Angelique Kerberovou, nebo s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.