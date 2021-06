Suárezová brala na Roland Garros po léčbě rakoviny i porážku jako vítězství

Španělská tenistka Carla Suárezová měla na Roland Garros nadosah pohádkový návrat po úspěšné léčbě rakoviny, a přestože nakonec duel prvního kola se Sloane Stephensovou nedotáhla, brala start na pařížském grandslamu jako vítězství. Soutěžní zápas totiž zvládla odehrát zhruba pět týdnů poté, co jí lékaři potvrdili, že zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin ustoupilo.

Dvaatřicetiletou bývalou světovou šestku dělily ve druhém setu od vítězství dva fiftýny, nakonec ale prohrála 3-6 7-6 6-4. "Myslím, že jsem tenhle týden dobře potrénovala, že měla moje hra při zápase slušnou úroveň. Zároveň jsem ale věděla, že když to nedotáhnu ve dvou setech, bude to pro mne těžké. Na konci už jsem byla hodně unavená," konstatovala po zápase Suárezová. "Ale jsem na sebe opravdu pyšná a jsem šťastná, že jsem měla šanci si tu ještě naposledy zahrát," dodala.

Kvůli platným koronavirovým opatřením ve Francii ale při jejím loučení s pařížskou antukou chyběli fanoušci. Zápas se totiž na dvorci Simonne Mathieuové dohrával až po 21. hodině, kdy už žádní fanoušci v areálu být nesměli. Kariéru chce Suárezová definitivně ukončit později během sezony.

"Trvalo to dlouho, byly to těžké chvíle, těžké měsíce. Ale pořád jsem měla v hlavě, že bych chtěla být tady. Chtěla jsem se vrátit. Roland Garros je jedním z mých oblíbených turnajů," řekla na tiskové konferenci po zápase. "Snažila jsem se připravit, jak jen to šlo," dodala.

Suárezová oznámila svou diagnózu vloni v záři a s onemocněním Hodgkinovým lymfomem se podrobila šestiměsíční chemoterapii. V dubnu dostala příznivou zprávu a vrátila se k tréninku, nyní si zahrála i první zápas od února 2020. V úvodním setu na kurtu dominovala, ve druhém ale utkání za stavu 5-4 nedopodávala a bývalá šampionka US Open Stephensová dokázala otočit.

"Je to skvělá tenistka a dokázala se vrátit a hrát skvěle. Řekla bych, že předváděla svůj obvyklý tenis, od základní čáry, jednoručný bekhend. Všechno mi to ukázala. Myslím, že odehrála výborný zápas," složila soupeřce poklonu Stephensová. "Má toho za sebou hrozně moc a všechny jsme rády, že už je jí lépe, je zdravá a může zase hrát. To je nejdůležitější," dodala finalistka Roland Garros z roku 2018.