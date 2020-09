Suárezové diagnostikovali Hodgkinův lymfom. Čeká ji půl roku chemoterapií

Bývalá světová šestka Suárezová se právě probíhajícího US Open nezúčastnila, protože čekala na výsledky testů. Na grandslamech se celkem sedmkrát dostala až do čtvrtfinále a momentálně jí v žebříčku WTA patří 68. příčka. Letošní sezona měla být původně její poslední v kariéře.

"Ahoj všichni, chtěla jsem vám dát vědět, že mi diagnostikovali Hodgkinův lymfom. Budu muset podstoupit šest měsíců chemoterapií. Momentálně jsem v klidu a cítím se dobře, jsem připravená čelit všemu, co mě čeká. Uvidíme se brzy," napsala Suárezová na sociální sítě.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh