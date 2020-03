Švedovová musela po příletu do Kazachstánu ihned do karantény, domů se nedostala

Jaroslava Švedovová po zrušeném turnaji v Indian Wells odcestovala zpět do Kazachstánu, ale domů se za svými dvěma potomky nedostala. Kazašská tenistka, která se před necelým měsícem po téměř třech letech vrátila na tenisové dvorce, musela ihned po příletu do 14denní karantény.

Švedovová na konci února v Dauhá odehrála svůj první soutěžní zápas od French Open 2017, kvůli pandemii koronaviru se ale k dalším utkáním zatím nedostala, a navíc musela po návratu do Kazachstánu do 14denní povinné karantény. Bývalá deblová světová trojka a 25. hráčka singlového žebříčku totiž do své země letěla spolu s cestující z Milána, která byla pozitivně testována.

"Zdravím z karantény. Hodně lidí v Kazachstánu asi slyšelo o letu z 12. března z Moskvy do Nur-Sultanu, kde byl člověk cestující z Milána pozitivně testován na koronavirus. V tom letadle jsem byla i já, vracela jsem se domů z Kalifornie po zrušení turnaje v Indian Wells. Chvíli po příletu všechny cestující včetně mě umístili do karantény," napsala Švedovová na Instagram.

Zmíněný let měl celkem 90 cestujících a žena cestující z Milána byla třetí pozitivně testovanou osobou v Kazachstánu. V neděli už jich bylo osm.

Kapitánka fedcupového týmu Švedovová letěla domů, aby po zrušení turnaje v Indian Wells strávila čas se svými dětmi, jednoročními dvojčaty. Místo toho ale musí dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře podstoupit karanténu a vydržet ještě pár dní bez nich. Na kurty se stejně jako ostatní tenisté vrátí nejdříve na konci dubna.