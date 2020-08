Světová osmička Bencicová semifinále na US Open obhajovat nebude

Belinda Bencicová je už pátou hráčkou Top 8, která se nezúčastní letošního US Open. Švýcarská tenistka se letos rozhodla neodletět do New Yorku a po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru se vrátit na kurty až v září na antuce v Římě.

Belinda Bencicová se během koronavirové pauzy představila na čtyřech akcích na Slovensku, v Česku a ve Švýcarsku. Návrat na okruh WTA ale odkládá.



Tento týden se 23letá Švýcarka nepředstavila oproti původním plánům v Praze a hrát nebude ani v New Yorku, kde vynechá podnik WTA Premier 5 přesunutý ze Cincinnati a také grandslamové US Open.



"Udělala jsem těžké rozhodnutí vynechat sérii amerických turnajů v New Yorku a vrátit se na okruh příští měsíc v Římě," oznámila na Twitteru Bencicová, jež si loni na US Open zahrála své jediné grandslamové semifinále.



"Chtěla bych poděkovat US Open a USTA za jejich práci a snahu uspořádat tento měsíc Cincinnati a US Open. Těším se na návrat do New Yorku příští rok a v nadcházejících týdnech přeju každému hodně štěstí," dodala tenistka se slovenskými kořeny.



Bencicová tak má před sebou ještě měsíc volna, než se od 14. do 24. září představí na antuce v Římě. Ten zůstal jedinou velkou přípravou na Roland Garros, které se má konat od 27. září.



Na US Open nedorazí minimálně 5 hráček Top 10

Bencicová je pátou hráčkou z nejlepších osmi v žebříčku, které na US Open nebudou startovat. Turnaje ve Flushing Meadows se kvůli riziku koronaviru nezúčastní jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, pětka Elina Svitolinová z Ukrajiny ani sedmička Kiki Bertensová z Nizozemska. Oficiálně kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem se omluvila loňská šampionka Bianca Andreescuová z Kanady.



V New Yorku letos nebudou startovat kvůli obavám z Covidu-19 ani Češky Barbora Strýcová a Barbora Krejčíková, bývalé šampionky Ruska Světlana Kuzněcovová a Australanka Samantha Stosurová, Ruska Anastasia Pavljučenkovová, Němka Julie Görgesová nebo Číňanky Qiang Wang a Saisai Zheng.



Z Top 10 zůstávají přihlášené na US Open už jen Simona Halepová (Rum., 2. v WTA,), která navíc svůj start stále zvažuje, Karolína Plíšková (ČR, 3.), Sofie Keninová (USA, 4.), Serena Williamsová (USA, 9.) a Naomi Ósakaová (Jap., 10.).



Z Češek se na US Open chystají Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a Tereza Martincová, která se do hlavní soutěže vešla po sérii omluvenek. V soutěži mužů se představí pouze Jiří Veselý.



V turnaji mužů budou chybět ze světové desítky obhájce titulu Rafael Nadal (Šp., 2. v ATP), Roger Federer (Švýc., 4.) a Gaël Monfils (Fr., 9.). Omluvili se také Fabio Fognini (It., 11.), Stan Wawrinka (Švýc., 17.), Nick Kyrgios (Austr., 40.) či Jo-Wilfried Tsonga (Fr., 49.).



US Open se bude jako první grandslam po vypuknutí pandemie hrát bez diváků v uzavřené "bublině" od 31. srpna.