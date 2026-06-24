Světový tenis mění identitu. ITF končí, nově bude vystupovat pod názvem World Tennis
Federace založená v roce 1913 je zodpovědná za pravidla tenisu, organizaci mezinárodních soutěží a pořádání prestižních týmových akcí, jako jsou Davis Cup či Billie Jean King Cup. Pod její správu spadá také tenisový turnaj na olympijských hrách a nižší úrovně profesionálních okruhů.
Nový název byl oficiálně představen ve čtvrtek spolu s dlouhodobou strategií rozvoje sportu. Prezident organizace David Haggerty a generální ředitel Ross Hutchins v otevřeném dopise uvedli, že World Tennis bude v následující dekádě reinvestovat 85 procent svých každoročních příjmů zpět do rozvoje tenisu.
Podle World Tennis dnes tenis pravidelně hraje přibližně 106 milionů lidí po celém světě. Organizace si stanovila cíl zvýšit toto číslo do roku 2035 na 140 milionů. “Tenis už dnes patří mezi největší sporty na světě. Chceme ale oslovit i ty, kteří ho dosud neobjevili. Pokud bude více lidí tenis hrát, sledovat nebo se o něj zajímat, prospěje to celému sportu,” uvedlo vedení federace v dopise.
Proč končí značka ITF?
Bývalý britský tenista Ross Hutchins vysvětlil, že změna názvu má především usnadnit komunikaci směrem k fanouškům i partnerům. “ITF není mezi širokou veřejností dostatečně známou značkou. Mnoho lidí přesně neví, jakou roli organizace v tenise hraje. Název World Tennis jasně ukazuje naši globální působnost i poslání,” uvedl. Podle něj se federace často ztrácela ve stínu známějších organizací, jakými jsou mužská ATP Tour nebo ženská WTA Tour.
Tenis řeší rozdělení peněz i spolupráci organizací
Oznámení přichází v době, kdy tenisové prostředí řeší řadu zásadních témat. Přední hráči v posledních měsících opakovaně volají po spravedlivějším rozdělení příjmů z grandslamových turnajů a někteří z nich během letošního French Open 2026 omezili své mediální aktivity jako formu protestu.
K větší spolupráci mezi jednotlivými tenisovými institucemi nedávno vyzval také Novak Djokovič. Držitel 24 grandslamových titulů upozornil, že bez jednotného postupu hrozí další fragmentace celého sportu.
Právě spolupráce má být podle Hutchinse jedním z klíčových pilířů nové éry World Tennis. “Vždy jsem věřil, že cesta vpřed vede skrze spolupráci. Dnes jsem o tom přesvědčen ještě více než kdy dříve. Jen společným postupem můžeme tenis dál rozvíjet,” uzavřel generální ředitel organizace.
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