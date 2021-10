Svrčina na challengeru v Santiagu postoupil do 2. kola

Dalibor Svrčina se po srpnovém triumfu na challengeru v pražské Stromovce a následném semifinále na turnaji ITF M25 v Prostějově dostal do útlumu. Ztracenou formu se nyní se snaží najít při své premiéře na turnajích v Jižní Americe, kde je jeho první zastávkou Santiago.



Minulý týden čerstvě 19letý Čech nestačil na bývalou juniorskou světovou jedničku Sebastiana Baeze z Argentiny a připsal si čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů.



Tento týden startuje na antuce v metropoli Chile znovu a na druhý pokus už se výhry dočkal. Ekvádorce Diega Hidalga deklasoval bez ztráty podání 6-0 6-2.



O postup do čtvrtfinále a přiblížení se posunu do Top 300 si Svrčina zahraje proti šest zápasů neporaženému Španělovi Juanu Pablu Varillasovi, který minulý týden v Santiagu slavil druhý letošní titul a ve světovém žebříčku si polepšil na 127. místo.

• CHALLENGER SANTIAGO 2 •

Chile, antuka, 52.080 dolarů

úterní výsledky (12. 10. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Svrčina (ČR) - Hidalgo (Ekv.) 6-2 6-0