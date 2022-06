Svrčina porazil Kleina a je prvním finalistou challengeru v Prostějově

"Zápas byl velmi vyrovnaný. První set jsme se tahali v koncovce. Soupeř mi pomohl dvěma dvojchybami za stavu 5-5, pak jsem si to dohrál. Ve druhém setu jsem začal dobře, šlapal do toho a jel svou taktiku. Nenechal jsem soupeře nadechnout. Jsem spokojený," řekl Svrčina České televizi.

Svrčina, jemuž patří v žebříčku ATP 203. místo, prožívá povedený turnaj. Hned v úvodu vyřadil obhájce titulu a nejvýše nasazeného Federica Coríu z Argentiny, poté porazil Rusa Jevgenije Donského a Srba Hamada Medjedoviće. Ve finále je potřetí a i tentokrát na domácí půdě.

"Asi všichni chceme české finále. S Víťou (Kopřivou) jsme kamarádi, trénujeme spolu a byla by to paráda. Ale s Filipem Horanským se také dobře známe. Pro mě už je nepopsatelné jen to, že si můžu zahrát doma finále," dodal Svrčina.