Švýcarsko slaví první triumf v BJK Cupu! Ve finále bodovaly Teichmannová a Bencicová

Švýcarky hrály finále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu) potřetí v historii a druhý rok po sobě. V roce 1998 s Martinou Hingisovou v sestavě ani loni v Praze proti Ruskám na triumf nedosáhly, na třetí pokus už to ale vyšlo.



V Glasgow si ve finále poradily s Australankami a stejně jako předchozí zápasy proti Italkám, Kanaďankám a Češkám rozhodly o vítězství už po dvuhrách.



První bod a uklidnění vydřela Jil Teichmannová, jež zdolala 6-3 4-6 6-3 Storm Sandersovou. Roli favoritky následně potvrdila Belinda Bencicová, která zametla 6-2 6-1 s Ajlou Tomljanovicovou.



25letá Teichmannová vstoupila do utkání brejkem ve čtvrté hře a díky stoprocentním servisu se ujala vedení. Sandersová se ve druhém setu zlepšila na returnu a díky třem prolomeným podáním si vynutila pokračování.



Rozhodující set ale patřil opět Teichmannové. 35. hráčka hráčka světa využila tři brejky, přičemž po dvou hodinách a 27 minutách proměnila první mečbol. V zápase si pomohla osmi esy.



Bencicová dala soupeřce šanci jen v úvodu prvního setu, když nepotvrdila první brejk. Pak už na kurtu kralovala, zatímco Tomljanovicová kupila nevynucené chyby. Těch nakonec nasbírala 26 oproti pouhým deseti vítězným míčům. 25letá Bencicová sebrala soupeřce šestkrát podání a po hodině na 18 minutách mohla s týmovými kolegyněmi začít slavit.

