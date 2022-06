Šwiateková dorovnala nejdelší ženskou vítěznou sérii v 21. století, brzy může přeskočit další legendy

Ta čísla jsou působivá. Šwiateková naposledy prohrála 16. února, kdy v Dubaji nestačila na Jelenu Ostapenkovou. Od té doby zvládla vítězně 35 utkání, během nichž ztratila pouhých šest setů. Ovládla turnaje v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu a Římě, naposledy dominovala v Paříži a po triumfu tamtéž před dvěma lety si připsala druhý grandslamový titul kariéry. Dalším důkazem její dominance budiž fakt, že letos si připsala už 16 kanárů. Více setů vyhraných 6-0 v jedné sezoně zaznamenaly v 21. století jen Martina Hingisová (17), Kim Clijstersová (18) a Serena Williamsová (25). A to má Iga ještě spoustu času na to je překonat.

Právě americkou majitelku 23 grandslamů Šwiateková vítězným semifinále na French Open dorovnala v počtu po sobě jdoucích výher a suverénním finálovým triumfem nad Coco Gauffovou (6-1 6-3) ji předstihla. Po roce 2000 žádná tenistka nepředvedla delší sérii, na počtu 35 je ještě druhá ze sester Williamsových Venus. Šwiateková může směle vyhlížet další mety. Navrátilová se 74 výhrami v řadě a Graffová s 66 jsou daleko, ovšem pokud čerstvě jednadvacetiletá Polka vyhraje ještě následující tři duely, přeskočí Martinu Hingisovou i Moniku Selešovou a dostane se do společnosti legend Navrátilové, Grafové, Margaret Courtové a Chris Evertové.

Šwiateková netajila, že rekordní šňůra pro ni byla motivací. "Mít pětatřicátou výhru v řadě a tím dokázat něco víc než Serena, je pro mě mimořádné. Vždycky jsem chtěla dosáhnout nějakého rekordu a v tenise je to po tom, co dokázala Serena, dost těžké. Takže je to pro mě opravdu velká věc," řekla Šwiateková novinářům po finále French Open. Čím to, že se aktuální světové jedničce tak daří? Sama jako hlavní důvod uvádí změnu myšlení, obrazně řečeno si nastavila hlavu na režim šampionky. Vždyť přestože se během French Open dostala do svízelných situací, dokázala se z nich vymotat.

SWIATEK TRIUMPHS AGAIN!



Qatar Open

Indian Wells

Miami Open

Stuttgart Open

Italian Open

French Open



35 consecutive wins, the joint-longest women's run in the 21st century! pic.twitter.com/OkdH5iSnaw — Flashscore.com (@Flashscorecom) June 4, 2022

Zejména při osmifinále s čínskou teenagerkou Qinwen Zheng, s níž ztratila zdánlivě vyhraný první set. "Psychicky to byl určitě nejtěžší zápas na turnaji. Nestává se mi často, abych prohrála set, ve kterém vedu 5-2. Ale cítila jsem, že se s tím dokážu vyrovnat. A když se to povedlo, nabilo mě to sebevědomím. Myslím si, že je důležité projít si podobným zápasem, při kterém dostanete studenou sprchu. Teď vím, že i když se něco pokazí, pořád se umím do zápasu vrátit," vyprávěla v rozhovoru pro WTA Insider. "V mé hlavě se toho hodně změnilo, uvědomila jsem si, že skutečně mohu být jedničkou a že se s tlakem dokážu vyrovnat." doplnila.

Letošní bilance Polky je úchvatná: 44 vítězství a pouhé tři porážky. "Když jsem tady vyhrála před dvěma lety, bylo to něco úžasného. Nikdo to nečekal. Tentokrát to bylo jiné. Tvrdě jsem dřela a dělala vše pro to, abych se dostala až sem. I když na mě byl velký tlak, zvládla jsem to." prohlásila hráčka, před níž stojí další mezník v podobě ovládnutí Wimbledonu. Nebude to snadné. Ostatně sama Šwiateková opakuje, že tráva nepatří mezi její nejoblíbenější povrchy, navíc ji může "tlačit" myšlenka na prodloužení série a vyrovnání se nejlepším tenistkám historie.

Tohle všechno si ale evidentně uvědomuje. "Chci se soustředit jen na to, abych ve Wimbledonu zvládla první zápasy. Nebudu myslet na sérii, protože vím, že mi to nepomáhá. Stejně jsem to udělala i tady na French Open a díky tomu vím, že musím mít v hlavě jen zápas a nepouštět si do ní jiné myšlenky," vyprávěla pro WTA Insider, záhy však dodala: "Ráda bych k té sérii přidala ještě nějaké zápasy. Ale nechci se do podobných motivací nutit, abych na sebe nenaložila příliš velký tlak. V první řadě cítím, že si teď potřebuji pořádně odpočinout, pročisitit si mozek a pár dnů nemyslet na tenis. Pak půjdu krůček po krůčku jako na Roland Garros."



Nejdelší vítězné série v ženském tenise:

Martina Navrátilová: 74 (1984), její další série: 58, 54, 41, 37 a 36

Steffi Grafová: 66 (1989 až 1990), její další série: 46 a 45

Margaret Courtová: 57 (1972 až 1973)

Chris Evertová: 55 (1974), její další série: 41 a 36

Martina Hingisová: 37 (1997)

Monika Selešová: 36 (1990)

Iga Šwiateková: 35 (2022)*

Venus Williamsová: 35 (2000)

Serena Williamsová: 34 (2013)

Justine Heninová: 32 (2007 až 2008)

*stav k 6. 6. 2022



Počet setů vyhraných 6-0 v jedné sezoně (po roce 2000):

25 - Serena Williams (2013)

18 - Kim Clijsters (2003)

17 - Martina Hingis (2000)

16 - Iga Swiatek (2022)*

16 - Vera Zvonareva (2008)

16 - Martina Hingis (2001)

15 - Victoria Azarenka (2012)

15 - Kim Clijsters (2005)

*stav k 6. 6. 2022