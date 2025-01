Šwiateková je v ráži. Raducanuové povolila jediný game, Britku zasypala 24 winnery

05:09

Lucky loser Lysová opět vylepšila maximum na majorech

Eva Lysová měla na kontě jedinou výhru na grandslamech a na Australian Openm ztroskotala v kvalifikaci, do hlavní soutěže se ale nakonec dostala jako lucky loser a svou druhou šanci pevně chopila za 'pačesy'. Třiadvacetiletá Němka si poradila už se třemi soupeřkami a zajistila si premiérový posun do TOP 100. Naposledy si poradila s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, kterou porazila 4:6, 6:3, 6:3, i počtvrté ji zdolala po obratu z 0:1 na sety a postupem do čtvrtého kola podruhé vylepšila své maximum na majorech. V osmifinále vyzve světovou dvojku Igu Šwiatekovou (H2H 0:1).